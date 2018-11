Champions League | la Juventus si qualifica agli ottavi di finale se… Le combinazioni

Sorteggio ottavi Champions League 2018-2019 : quando si svolge? Data - programma - orario d’inizio e tv : Il Sorteggio degli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 di calcio si svolgerà lunedì 17 dicembre a Nyon (Svizzera). Le migliori 16 squadre d’Europa conosceranno gli avversari del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. Le vincitrici degli otto gironi incroceranno le seconde classificate ma non saranno possibili match tra formazioni provenienti dalla stessa Nazione o che si sono già sfidate ...

Calcio - Champions League : si interrompe contro lo United di Mourinho la striscia positiva della Juve. Vince la Roma a Mosca contro il CSKA per 2-1 : Termina la striscia positiva della Juventus in Champions League, e il tutto in tre minuti: tra l’86° e l’89° minuto si consuma la rimonta del Manchester United sulla Juventus che era passata in vantaggio con il gol dell’ex Cristiano Ronaldo, per poi essere beffata in tre minuti da una rete di Mata e da un autogol del terzino sinistro Alex Sandro. Nonostante la sconfitta, la Juventus non perde però il primato nel Girone H rimanendo a 9 punti, ...

Champions League - i risultati di oggi (7 novembre). City e Real a valanga - perde la Juventus - ok Bayern e Roma : Serata a due facce per le squadre italiane impegnate nella Champions League. La Roma ha sconfitto il CSKA Mosca a domicilio grazie alle reti di Manolas e Pellegrini, i giallorossi ora sono davvero a un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale e si trovano a pari punti col Real Madrid che si è sbarazzato del Viktoria Plzen con un roboante 5-0 (doppietta di Benzema, gol di Casemiro e Bale nel primo tempo poi la manita firmata da Kroos). In ...

Basket - Champions League : vittoria preziosa di Avellino. La Sidigas supera di misura il Banvit : Nella quinta giornata di Champions League, la Sidigas Avellino supera in casa i turchi del Banvit per 99-95 e fa un passo probabilmente decisivo verso la qualificazione alla fase successiva. Una partita che ha sempre visto comandare la squadra di Vucinic, anche se gli irpini non sono mai riusciti ad allungare sulla doppia cifra di vantaggio, prima di subire comunque la rimonta degli ospiti. Miglior marcatore del match Demetris Nichols con 24 ...

Champions League - il calendario del prossimo turno : Archiviata la quarta giornata, testa alla prossima. Le quattro italiane impegnate in Champions League sono nuovamente chiamate a vincere. Poteva essere un turno più tranquillo per la Juventus, che, a ...

Champions League 2018 : le combinazioni per la qualificazione della Roma agli ottavi : Grinta, cuore, capacità di saper soffrire. Nella vittoria a Mosca per 2-1 contro il Cska, la Roma ha dimostrato di essere maturata, di aver fatto quello "step" in avanti nella mentalità, come aveva ...

Champions League – La situazione del girone della Juventus : risultati e classifica dopo la 4ª giornata : Il Valencia vince l’anticipo contro lo Young Boys e sale a cinque punti in classifica, due in meno del Manchester United che stende la Juve 1-2 allo Stadium La Juventus stacca la spina e incassa la prima sconfitta in questa edizione di Champions League, facendosi ribaltare dal Manchester United dopo il gol del vantaggio di Ronaldo. Una sconfitta che riapre i giochi per il primo posto, visto che gli inglesi si portano a meno due dai ...

Champions League - clamoroso all’Etihad Stadium : Kassai concede un rigore inesistente al City [VIDEO] : È a dir poco clamoroso quanto accaduto all’Etihad Stadium in occasione di Manchester City-Shakhtar. L’arbitro Viktor Kassai, tra i più esperti a livello internazionale, ha concesso un calcio di rigore inesistente ai padroni di casa, già in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di David Silva. Nell’occasione, Raheem Sterling inciampa da solo con il diretto marcatore a debita distanza. A questo punto, qualora vi fosse bisogno ...

Champions League - quando si gioca la prossima giornata? Calendario - date e orari del quinto turno. Il programma tv : Il cammino della Champions League di calcio 2018-2019 proseguirà a fine mese: martedì 27 e mercoledì 28 novembre andranno in scena le partite della quinta giornata. Martedì alle ore 21.00 ad aprire le danze saranno la Juventus, impegnata in casa contro il Valencia, e la Roma, che ospiterà il Real Madrid. Mercoledì alle ore 21.00 invece toccherà al Napoli, impegnato in casa contro la Stella Rossa, e all’Inter, che farà visita ...