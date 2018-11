: Qui #Juventus: vigilia di Champions League alla Continassa. Regolarmente in gruppo #Cancelo e #Matuidi. Assenti… - romeoagresti : Qui #Juventus: vigilia di Champions League alla Continassa. Regolarmente in gruppo #Cancelo e #Matuidi. Assenti… - capuanogio : ?? #JuveManUtd consentirà alla @juventusfc di stabilire il nuovo record di incasso: 4,2 milioni di euro (quasi 5 co… - SkySport : ???? #ChampionsLeague - 4^ giornata ?? #JuveMUFC #JuventusManUnited 1-0 ? #Ronaldo (65') ? Tutti gli aggiornamenti ??… -

Beffa incredibile per lain casa in: ilUtd passa nel finale (1-2) dopo una gara dominata. Discorso qualificazione rinviato, quando sembrava ormai fatta. Mezz'ora di pressione in avvio senza grandi occasioni, poi Cuadrado e Khedira (35',palo) vanno vicinissimi al gol. In apertura di ripresa traversa di Dybala, la Juve macina gioco. Al 65' la sblocca proprio lui, Cristiano Ronaldo, con un destro al volo (lancio di Bonucci).Juve ad un passo dal raddoppio, nel finale Mata (86') e aut.A.Sandro (91').(Di mercoledì 7 novembre 2018)