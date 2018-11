Champions | il Psg non ci sta ' A Napoli persi 2 punti per colpa dell arbitro'

Gigi Buffon dopo l'esordio col Psg in Champions : 'Il rosso con la Juve? Ho sofferto in silenzio...' : Gigi Buffon , dopo la lunga squalifica per l'espulsione in finale di Champions con la Juve e contro il Real Madrid, è tornato in campo a Napoli. Con la maglia del Psg , però. E al termine della ...

Champions - Napoli e Inter fermano Psg e Barcellona : ma ora devono far punti in Inghilterra per prendersi gli ottavi : Non è stata la notte che sognavano. Non per l’Inter, che ha sofferto per ottanta minuti contro il Barcellona, è andata sotto nel finale ma è riuscita ad evitare una sconfitta che sarebbe stata tutto sommato meritata con l’ennesima rimonta. E nemmeno per il Napoli, che invece contro il Paris Saint-Germain ha giocato alla pari, ma ha rischiato di perdere e provato anche a vincere. Alla fine le due italiane di ritrovano con due pareggi: un doppio ...

Champions - Inter-Barça senza errori. Napoli-Psg - manca un rigore ai francesi : INTER-BARCELLONA - Il polacco Szymon Marciniak fischia poco, lascia giocare le due squadre, sorvola su un paio di falli che avrebbero meritato il suo intervento. Ma la partita nel complesso non ...

Champions League – Il presidente del PSG è una furia : “penalizzati da errori arbitrali - voglio subito il VAR” : Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, commenta stizzito il pareggio dei francesi contro il Napoli: il n°1 del club punta il dito contro l’arbitraggio Tanti episodi dubbi durante Napoli-PSG di ieri notte. Arbitraggio che in più di un’occasione si è ritrovato a dover prendere decisioni delicate, come il rigore concesso al Napoli e quello negato al PSG. Episodi che hanno fatto storcere il naso a Nasser Al Khelaifi, numero 1 del ...

Champions - Napoli-PSG in diretta su SkyGo e NowTv alle 21.00 : Insigne titolare : Questa sera due squadre italiane dovranno disputare la partita di Champions League. Mentre a San Siro va in scena Inter-Barcellona [VIDEO], al San Paolo sono attesi i francesi del PSG. Su Rai Uno, questa settimana sara' visibile solamente la gara della Juventus, la quale affrontera' il Manchester United. Invece, Napoli-PSG sara' trasmessa in diretta tv e streaming esclusivamente dalla pay-tv di Murdoch. Dove vedere in tv e streaming Napoli-PSG: ...

Champions. L’Inter ferma il Barcellona - il Napoli frena il Psg : Serata di pareggi per le italiane in Champions. Barcellona qualificato, Inter a +3 sul Tottenham. La squadra di Ancelotti impone il

Napoli-Psg 1-1 - Champions League : Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...

Champions - Napoli-Psg 1-1 : gol di Bernat e Insigne - rigore - : Finisce in pareggio, come a Parigi, ma la qualificazione è più vicina. Il Napoli impone l'1-1 al Psg e aggiunge un altro tassello sulla via del passaggio agli ottavi. Nel gruppo C i partenopei ora ...

Champions - l'Inter rimonta con il Barça : 1-1 | Il Napoli riprende il Psg : Insigne batte Buffon : A San Siro match sotto la pioggia e di sofferenza per i nerazzurri. I blaugrana vanno in vantaggio nella ripresa con Malcom, poi pareggia il solito Icardi. Il Tottenham vince e spaventa Spalletti. Al San Paolo Buffon procura il rigore poi segnato da Insigne: il Napoli pareggia 1-1.

Pagelle Napoli-Psg 1-1 - Champions League 2019 : Mbappè e Neymar uniche luci dei parigini - Insigne pareggia su rigore : Il Napoli raccoglie un pareggio molto importante contro il PSG nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019 ed avvicina la qualificazione agli ottavi. I partenopei sono passati in svantaggio allo scadere del primo tempo con il gol di Bernat ma sono riusciti a strappare il pareggio su rigore nella ripresa con Lorenzo Insigne. Di seguito le Pagelle di Napoli-Psg: Pagelle Napoli-Psg CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ...

Inter o Napoli? No - è il PSG la squadra con più italiani nel martedì di Champions : Due formazioni italiane protagoniste , Inter e Napoli, in Europa, ma nel martedì di Champions League il club in cui sono scesi in campo dall'inizio più calciatori azzurri è il Paris Saint-Germain . ...