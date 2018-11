Champions | Icardi e cuore così l Inter sorprende in Europa

“Icardi in Champions faticherà” - “Insigne non segna alle big” : i falsi miti sfatati : Insigne ed Icardi hanno risposto alle chiacchiere a modo loro, alla maniera che conoscono meglio, vale a dire a suon di gol Eh sì, “Icardi in Champions faticherà“, dicevano… ed “Insigne contro le big si scioglie come neve al sole“, sì proprio così. Questo inizio di stagione in Champions League ha sfatato alcuni dei luoghi comuni che accompagnavano la carriera di questi due fenomeni del nostro calcio. Maurito ...

Inter-Barcellona 1-1 - Champions League : Icardi risponde a Malcom nel finale - punto prezioso a San Siro : L’Inter è riuscita a pareggiare per 1-1 contro il Barcellona nel big match della quarta giornata di Champions League. Nella bolgia di San Siro, i nerazzurri hanno tenuto testa ai blaugrana e hanno portato a casa un punto preziosissimo in ottica qualificazione agli ottavi di finale: i ragazzi di Luciano Spalletti salgono a quota 7 punti in classifica e conservano tre lunghezze di vantaggio sul Tottenham che ha battuto il PSV Eindhoven, ...

Inter - Javier Zanetti : “Real su Icardi? Nulla di vero. La Champions un punto di partenza” : Javier Zanetti, ex giocatore e dirigente dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una lunga Intervista al quotidiano spagnolo Marca. L’ex capitano ha fatto il punto sul mercato, ribadendo che i neroazzurri non hanno nessuna intenzione di cedere il proprio gioiello Mauro Icardi: “E’ il nostro capitano e il nostro punto di riferimento, inoltre è molto […] L'articolo Inter, Javier Zanetti: “Real su ...

Inter - senti Altobelli : 'Icardi tra i migliori al mondo. Più facile vincere la Champions che il campionato' : Icardi è uno dei 5 attaccanti più forti al mondo'. SULLO SCUDETTO - 'Con questa Juve vincere è molto difficile, ma quando l'Inter sente la musichetta della Champions cambiamo il nostro rendimento. ...

Pagelle Barcellona-Inter 2-0 - Champions League in DIRETTA : i voti della partita. Icardi e compagni crollano contro la banda Coutinho : L’Inter è stata sconfitta dal Barcellona per 2-0 nel match valido per la terza giornata della Champions League 2018-2019. I nerazzurri si sono dovuti inchinare al cospetto dei blaugrana al Camp Nou. Di seguito le Pagelle dei giocatori scesi in campo. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON GLI HIGHLIGHTS E I GOL DI Barcellona-Inter Pagelle Barcellona-Inter 2-0: INTER: Handanovic: 6. Incolpevole sui due gol subito, in alcuni frangenti ci ...

Inter - Icardi sfida il Barca : 'Gara speciale. Rifiutate offerte per giocare la Champions in nerazzurro' : ... a causa dell'infortunio al braccio, non sarà della gara: "La mia reazione è stata dire 'che peccato' mi piace giocare contro i più forti e Messi è il numero uno al mondo. Per la squadra ovviamente ...

Champions. Uomini partita : Icardi per l’Inter - Insigne per il Napoli : Grande Napoli in Champions manda ko il Liverpool al 90′ con un gol di Insigne. Dominio della squadra di Ancelotti.

Champions League 2018-2019 : PSV-Inter 1-2 - altra rimonta nerazzurra. Decidono Nainggolan ed Icardi : E’ sempre un Inter di rimonta in questa Champions League. altra vittoria dei nerazzurri, che superano 2-1 il PSV con le reti di Nainggolan ed Icardi, che ribaltano il vantaggio iniziale di Rosario. Un successo fondamentale in ottica qualificazione, visto che ora la squadra di Spalletti si trova in testa insieme al Barcellona a sei punti. La prima occasione della partita è di marca olandese al quarto minuto con Bergwijn: sponda perfetta di ...