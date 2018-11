C’è vita sull’altra sponda dell’Atlantico. E su questa? : L’onda democratica c’è stata ma Donald Trump e il trumpismo restano forti e radicati. La società americana, però, si è rimessa in movimento. Leggi

Uno studio solleva dubbi sulla scoperta delle onde gravitazionali : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

"Hai saputo la novità?" - in una telefonata tra Carabinieri la prova dei falsi sulla morte di Cucchi : Una lunga telefonata il maresciallo Massimiliano Colombo Labriola, comandante della stazione dei Carabinieri di Tor Sapienza, che ha appena scoperto di essere indagato per falso ideologico e materiale per il caso Cucchi, e l'appuntato Gianluca Colicchio. I due, nell'intercettazione diffusa alla vigilia di un'altra udienza del processo bis per la morte del geometra romano, parlano dei falsi prodotti pochi giorni prima che Stefano morisse. Colombo ...

Intelligenza artificiale - strumento di vita o di morte? All'università un focus sulle nuove tecnologie : ... il programma di divulgazione scientifica promosso dalla Regione in collaborazione con le università toscane, con l'obiettivo di avvicinare i giovani alla scienza e alla ricerca, in modo semplice, ...

Dal pentimento per il seno rifatto a Zaza - Chiara Biasi torna sull’argomento : “è stato l’unico amore della mia vita” : Chiara Biasi risponde alle domande dei fan su Instagram, la bellissima ex fidanzata di Simone Zaza torna a parlare della rottura con il calciatore del Torino Chiara Biasi, nota fashion blogger da due milioni di follower solo su Instagram, risponde alle irriverenti domande dei fan sui social. La bellissima influencer spazia tra gli argomenti che più interessano i fan, tra cui spicca senza ombra di dubbio l’ultima storia importante di ...

Compromesso : la missione di Tria a Bruxelles per evitare la guerra con l'Ue sulla manovra italiana : Compromesso. E' la parola del giorno qui a Bruxelles, dove Giovanni Tria partecipa ad una riunione importantissima dell'Eurogruppo: quella che esamina i documenti programmatici di bilancio inviati dai paesi della zona euro. Ma soprattutto questa è la riunione che discute del 'caso Italia', che sul documento di bilancio è stata appena bocciata dalla Commissione Europea. Eppure per oggi i fulmini di guerra tra Roma e Bruxelles ...

Bologna - le ultime novità sulla panchina ‘traballante’ di Pippo Inzaghi : Pippo Inzaghi a rischio esonero dopo la sconfitta del suo Bologna contro l’Atalanta al Dall’Ara: le ultime sulla decisione della società Il Bologna ha perso ancora di fronte al pubblico amico, contro l’Atalanta una debacle che fa male, sopratutto dopo l’iniziale vantaggio di Mbaye. Pippo Inzaghi è finito nel mirino delle critiche ed in molti hanno parlato addirittura di un possibile esonero già durante questa ...

Violenza sulle donne - la testimonianza di Anna Maria Scarfò : “Io vittima del branco dopo 18 anni inizio a riprendermi la vita” : “A 13 anni sono stata vittima di Violenza sessuale di gruppo”. Inizia così il racconto di Anna Maria Scarfò che sabato ha incontrato gli studenti dell’istituto “Piria” di Reggio Calabria. A loro ha descritto le angherie subite dal branco. Tre anni di stupri, minacce e violenze iniziate perché si è fidata di un ragazzo che diceva di amarla e di volersi fidanzarsi con lei. Un giorno la invita a farsi un giro in auto e, con l’inganno, l’accompagna ...

Paul Pogba sulla Juventus - sullo United e la 'chiave per la vita' : Ogni razza si è riunita, tutti ci siamo abbracciati e baciati; è stato meraviglioso, ed è ciò che il calcio può dare alle persone di tutto il mondo. Accedi per guardare gratuitamente gli highlights ...

Manovra - ecco alcune novità : dal bonus cervelloni ai 10 centesimi sulle sigarette : Il testo della Manovra firmato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sbarca in Parlamento e si prevede che arriverà all'esame dell'Aula il 29 e 30 novembre 2018 . Sono 108 articoli ...

I conti di Di Maio sulla Tav e il ricatto dei vitalizi regionali. Di cosa parlare a cena : L'assoluzione di Asia Bibi, la giovane cristiana accusata, con testimonianze palesemente strumentali, in Pakistan di blasfemia, è una buona notizia, da capire bene, e soprattutto da continuare a seguire con attenzione perché i prossimi sviluppi della vicenda potrebbero portare nuove violenze. Per

Vincenzo Iaquinta - lo sfogo dopo la condanna sulla 'ndrangheta : 'vita rovinata' - il sospetto sui giudici : Vincenzo Iaquinta è furioso dopo la condanna a due anni in primo grado al processo Aemilia, che ha visto condannato a 19 anni per affiliazione alla 'ndrangheta anche suo padre. Fuori dal tribunale di ...

Ginnastica - quante novità in vista! Mondiali con le qualificazioni - format diverso. Si abbassa il limite d’età? E sulle Olimpiadi… : Bollono in pentola grandi novità per quanto riguarda la Ginnastica artistica. Durante i Mondiali 2018 che si stano disputando all’Aspire Dome di Doha (Qatar), infatti, Morinari Watanabe ha incontrato i vari rappresentanti delle singole Nazioni e ha discusso in merito al futuro della Polvere di Magnesio. Il Presidente della Federazione Internazionale sembra intenzionato a varare diverse novità molto importanti che potrebbero dare un nuovo ...

Portobello - Antonella Clerici rischia la vita : maltempo - macigni sulla strada pochi minuti dopo il passaggio : C'è anche Antonella Clerici tra i vip che se la sono vista brutta per colpa del maltempo. Come riporta il Messaggero , la conduttrice di Portobello era appena uscita dagli studi milanesi della Rai ...