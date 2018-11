Ce l' ho fatta! Ho votato | a 82 anni Gracie vota per la prima volta | in Texas | e dopo

huffingtonpost

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Era feliceaver, nonostante avesse difficoltà a muoversi ha fatto finta di ballare intorno al suo deambulatore. A 82aveva messo la scheda elettorale nell'urna per la. Aveva scelto di andare are, per le elezioni di midterm, in, nonostante fosse ricoverata in ospedale perché molto malata. "Ce l'ho fatta, ho", ha esclamato, come raccontano i familiari al Washington Post. Poche oreaver realizzato quello che negli ultimi giorni era diventato un desiderio profondo è morta.L'unico voto della sua vital'ha dato ai Repubblicani. Non si era mai espressa in cabina elettoraledi allora perché, spiegano i figli, era disaffezionata alla politica credeva che la sua voce non fosse importante. Pensava che, in ogni caso, nessuno l'avrebbe ascoltata. Negli ultimi, però, le sue convinzioni erano cambiate e, dal letto dell'ospedale, ha chiesto ai figli se ci fosse un modo per andare are: "Era molto importante per lei. Ha insistito molto", raccontano. I familiari non hanno potuto fare altro che accontentarla e hanno consentito all'anziana signora di essere contenta e soddisfatta anche a poche ore dalla morte: "Era così allegra. Ci ha detto 'alla fine ho'. È stata una delle ultime frasi che è riuscita a pronunciare".