Cassazione | ' No ad attenuanti a chi uccide un malato per pietà'

La Cassazione nega attenuanti a uomo che uccise moglie malata di Alzheimer : In attesa che il Parlamento, sollecitato dalla Consulta, elabori una legge sull’eutanasia entro il prossimo settembre, la Cassazione rimane del parere – espresso altre volte – che non meriti le attenuanti di aver agito con “particolare valore morale” chi uccide una “persona che si trovi in condizioni di grave ed irreversibile sofferenza fisica”. Così la Suprema Corte ha confermato la condanna per ...