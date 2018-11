Cassazione | nessuna attenuante a chi uccide un malato terminale per pietà

fanpage

(Di mercoledì 7 novembre 2018) La Corte diha respinto il ricorso di un 88enne che aveva ucciso la moglie malata di Alzheimer dopo averla accudita in casa per anni. Dopo u ricovero per l'aggravarsi delle sue condizioni, l'uomo decise dirla con l'intento di risparmiarle altre sofferenze. Per i giudici non ci può esseremorale o sociale.