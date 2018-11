Caso Orlandi | ossa di donna | ma adulta

Caso Orlandi - il mistero sulle ossa si infittisce : Roma, 6 nov., askanews, - Potrebbero essere riferibili ad una sola persona adulta i frammenti ossei trovati sotto il pavimento di un locale della Nunziatura, a Roma. Il dato viene riferito da ...

Caso Orlandi : nuova ispezione della polizia - trovate altre ossa in Nunziatura : nuova ispezione dei poliziotti e della Scientifica: trovati altri resti ossei che verranno confrontati con quelli rinvenuti nei giorni scorsi

Caso Orlandi - trovate altre ossa alla Nunziatura : Sono stati trovati altri resti alla Nunziatura. Questa mattina, d'intesa con la Procura della Repubblica e l'Autorità Vaticana, è stata effettuata una nuova ispezione a Villa Giorgina, sede a Roma ...

Caso Orlandi - in Nunziatura spuntano altri frammenti di ossa : Nuovo sopralluogo dei poliziotti della Squadra Mobile e della polizia scientifica stamattina nella Villa Giorgina della Nunziatura Apostolica. Secondo quanto si è appreso, durante le ricerche sono ...

Caso Orlandi : trovate altre ossa in Nunziatura - attesa per risultati del Dna : Oggi nuovo sopralluogo nella villetta di Roa. Si attendono i risultati delle analisi del Dna sulle altre ossa ritrovate nei giorni scorsi, per compararle con il Dna dei parenti di Emanuela Orlandi e ...

Caso Orlandi - trovate altre ossa nella villa dei misteri : Caso Orlandi, col passare dei giorni si susseguono i colpi di scena su questo 'cold case' italiano. Oggi, sono state trovate altre ossa nel corso di un nuovo sopralluogo della polizia alla Nunziatura ...

Caso Orlandi - trovate altre ossa in Nunziatura : potrebbero essere utili a identificare lo scheletro : ROMA - Nuovo sopralluogo dei poliziotti della Squadra Mobile e della polizia scientifica stamattina nella Villa Giorgina della Nunziatura Apostolica. Secondo quanto si è appreso, durante le ricerche ...

Caso Orlandi - ossa in Nunziatura : nuova ispezione - trovati altri resti : Bisogna aspettare ancora una settimana per capire se le ossa nascoste nella Nunziatura appartengano a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, entrambe scomparse nel 1983. I loro nomi erano emersi subito dopo la notizia del ritrovamento in via Po, a Roma, ma è ancora ignoto il motivo per cui siano state accostate a questo episodio. Questa mattina, intanto, in un nuovo sopralluogo dei poliziotti della mobile e della scientifica nella Villa ...

Caso Orlandi - trovati altri frammenti di ossa alla Nunziatura Apostolica : Durante il sopralluogo della scientifica a Villa Giorgina sono stati trovati nuovi resti umani che potrebbero essere utili all'identificazione dello scheletro. Al momento non è stato ancora possibile stabilire con certezza il sesso e l'età di chi appartengano.Continua a leggere

Caso Orlandi - trovati altre ossa in Nunziatura : potrebbero essere utili a identificare lo scheletro : ROMA - Nuovo sopralluogo dei poliziotti della Squadra Mobile e della polizia scientifica stamattina nella Villa Giorgina della Nunziatura Apostolica. Secondo quanto si è appreso, durante le ricerche ...

Caso Orlandi - trovate altre ossa in Nunziatura : potrebbero essere utili a identificare lo scheletro : Nuovo sopralluogo della Mobile e della Scientifica nell'edificio di proprietà del Vaticano. Dai resti trovati nei giorni scorsi già inviate in laboratorio le parti utili a estrarre il Dna: per la risposta ci vorrà almeno una settimana

Caso Orlandi - in Nunziatura spuntano altri frammenti di ossa : Nuovo sopralluogo dei poliziotti della Squadra Mobile e della polizia scientifica stamattina nella Villa Giorgina della Nunziatura Apostolica. Secondo quanto si è appreso, durante le ricerche sono ...

Caso Orlandi : nuova ispezione della polizia - trovate altre ossa in Nunziatura : nuova ispezione dei poliziotti e della Scientifica: trovati altri resti ossei che verranno confrontati con quelli trovati nei giorni scorsi

Andrea Purgatori : 'Seguivo il Caso Orlandi per il Corriere - fino a che il Vaticano mi fermò pesantemente' : Il giornalista e presentatore de La7 racconta i primi anni del mistero legato alla morte di Emanuela Orlandi e le implicazioni con la 'Ndrangheta. 6 novembre 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook