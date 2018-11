Caso Isoardi | Salvini ' Stasera dormo sereno da solo | non sono messo così male'

Caos sulla Prova del Cuoco Isoardi diventa un Caso politico : Gli ascolti Tv e i dati Auditel de La Prova del Cuoco , deludenti in questa stagione dopo il passaggio di consegne da Antonella Clerici a Elisa Isoardi , diventa no la pietra dello scandalo di un caso tutto politico , che investe anche il nodo spinoso delle nomine Rai. Le prime avvisaglie che l'arrivo della compagna di Matteo Salvini alle redini del cooking show di Rai1 sarebbe stato tutt'altro che indolore si sono palesate fin dalla primavera ...

Antonella Clerici - il Caso dello stipendio fantasma. Elisa Isoardi si scusa su Instagram : Antonella Clerici non conduce più La Prova del Cuoco ma, secondo indiscrezioni, percepisce ancora uno stipendio per quella trasmissione. Invece Elisa Isoardi, che ha sostituito da settembre la storica presentatrice, è sempre più in crisi. Tanto che sul suo profilo Instagram ammette le difficoltà, ringrazia per le critiche e promette di aggiustare il tiro (come fece Caterina Balivo con successo). Dunque, grossi guai a La Prova del Cuoco. Ma ...