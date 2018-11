Caso Cucchi | convocati nuovi testi dopo le accuse del carabiniere sul pestaggio

Caso Cucchi : oggi nuova udienza - agli atti un'altra intercettazione shock : Il colloquio, registrato il 22 settembre scorso dalla Polizia, ricostruisce la genesi di alcuni dei falsi dei carabinieri. Due militari parlano della manipolazione degli atti sulla morte del 31enne ...

Caso Cucchi : oggi nuova udienza - agli atti intercettazione shock : Il colloquio ricostruisce la genesi di alcuni dei falsi dei carabinieri. I due militari parlano della manipolazione degli atti sulla morte del geometra. L'intercettazione pubblicata sul sito di ...

Caso Cucchi - nell'audio di un'intercettazione i falsi dei carabinieri - : Nella conversazione, che proverebbe i depistaggi dell'Arma, il maresciallo Massimiliano Colombo, comandante della stazione di Tor Sapienza, informa l'appuntato Colicchio di essere accusato di falso . ...

Caso Cucchi : oggi nuova udienza - agli atti intercettazione shock : Il colloquio ricostruisce la genesi di alcuni dei falsi dei carabinieri. I due militari parlano della manipolazione degli atti sulla morte del geometra. L'intercettazione pubblicata sul sito di ...

Caso Cucchi - intercettazione : 'Devono indagare anche vertici CC' : "Se hanno indagato me, allora dovranno indagare Cavallo, dovranno indagare Casarsa e Tomasone". A parlare, in un'intercettazione registrata il 22 settembre dalla Squadra mobile e pubblicata sul sito ...

Caso Cucchi - ecco l'audio dell'intercettazione che prova i falsi dei carabinieri : La lunga telefonata che ascoltate in questo audio è stata intercettata dagli agenti della Squadra Mobile della Polizia alle tre del pomeriggio del 22 settembre scorso ed è stata depositata dal pm ...

Caso Cucchi - in una telefonata la prova che i carabinieri falsificarono gli atti : In una telefonata, il cui contenuto è stato pubblicato da La Repubblica, Massimiliano Colombo Labriola, maresciallo dei carabinieri e comandante della stazione di Tor Sapienza, dice a un appuntato i nomi di quanti ordinarono di manomettere gli atti sulle reali condizioni di salute di Stefano Cucchi.Continua a leggere

Il Caso Cucchi in un graphic novel : ANSA, - ROMA, 29 OTT - Il caso Cucchi in un graphic novel che arriva in libreria il 12 novembre e sarà presentato in anteprima a Lucca Comics&Games, che si inaugura il 31 ottobre, allo stand NAP 298 ...

Caso Cucchi - il generale Nistri : 'Mai più in divisa chi risulti colpevole' : 'Chi risulti colpevole di reati infamanti non potrà indossare la divisa , quella degli innumerevoli carabinieri che per essa hanno dato la vita, che ogni giorno la rischiano e che in futuro dovranno ...

Caso Cucchi - Nistri promette : 'Niente più divisa ai carabinieri che hanno sbagliato' : Il comandante generale sulla linea della fermezza, ribadisce come sia doverosa una sincera assunzione di responsabilità. 'Sono le parole che un cittadino perbene vuole sentire' commenta Ilaria Cucchi -...

Caso Cucchi - la sorella Ilaria risponde a Nistri : “Avevo bisogno di queste parole” : La sorella di Stefano Cucchi risponde alla lettera scritta dal comandante generale dei carabinieri Giovanni Nistri: "Mi sento per la prima volta di potermi alzare la mattina senza l'esigenza di dovere chiedere scusa a mio fratello". Nistri ha scritto: "Non si vuole e non si può credere che i carabinieri siano ciò che emerge dalla dolorosa vicenda".Continua a leggere

Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel Caso di Stefano Cucchi : In una lettera a Repubblica, Giovanni Nistri ribadisce che la colpa del 31enne romano è da attribuire a «pochi», ma che quei pochi saranno puniti The post Il comandante dei carabinieri ipotizza l’espulsione per i colpevoli nel caso di Stefano Cucchi appeared first on Il Post.

Caso Cucchi - le registrazioni che inguaiano i carabinieri : Dagli atti del processo continua ad emergere un quadro di depistaggi e falsi, modificate anche le note sullo stato di salute del giovane romano. Nelle registrazioni dei colloqui tra i carabinieri ...

Caso Cucchi - il carabiniere al telefono : “Magari morisse” : «E vabbè, chiamasse l’ambulanza... Magari morisse, li mortacci sua...». Questa la frase pronunciata da un carabiniere della stazione Appia la notte fra il 15 e il 16 ottobre 2009, quando Stefano Cucchi si trovava in una camera di sicurezza della stazione carabinieri di Tor Sapienza a Roma. Dall’altra parte del telefono c’era il capoturno della cent...