Cartelle esattoriali | la rottamazione parte in anticipo | moduli pronti

Cartelle esattoriali e condono fiscale : gli sconti saranno anche in base al reddito : il Decreto fiscale è stato varato in via definitiva e domani, 22 ottobre, dovrebbe essere presentato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l'approvazione finale. Come abbiamo già evidenziato in un precedente articolo si tratta di una soluzione di compromesso tra le due anime della maggioranza, M5S e Lega. Da una parte Luigi Di Maio ottiene la cancellazione totale dello scudo penale e quella della sanatoria per i beni e gli ...