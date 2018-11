ilfoglio

: [VIDEO] Carta, sasso e “tagliaforbici”. La nuova task force di #Conte, spiegata con The Big Bang Theory nel mashup… - ilfoglio_it : [VIDEO] Carta, sasso e “tagliaforbici”. La nuova task force di #Conte, spiegata con The Big Bang Theory nel mashup… - Emmachampagne95 : RT @EmiLu90: Solo oggi ho potuto vedere l'intervista di #conte a #DiMartedi. Tra le tante, ho due perplessità. 1) cos'è il tagliaforbici?… - EmiLu90 : Solo oggi ho potuto vedere l'intervista di #conte a #DiMartedi. Tra le tante, ho due perplessità. 1) cos'è il tagl… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è stato ospite a “Dimartedì” su La7 e ci ha regalato una serie di perle fantastiche: ha detto di non voler parlare delle elezioni americane di metà mandato “per non influenzare il voto” oltreoceano. Per il premier, fra l'altro, negli Stati Uniti la “disoccu