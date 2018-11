Carrera | “La Juventus non ha rivali e può puntare a vincere la Champions”

“La Juve può vincere la Champions” : parola dell’ex Carrera : Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca, ha fiducia nella sua ex squadra: la Juventus punta senza mezzi termini alla Champions “La Juve è fortissima e resta favorita, ma il discorso non è affatto chiuso perché è troppo presto. In Champions ha tutto per andare avanti e giocarsela sino in fondo“. Lo ha detto Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca ed ex difensore della Juve a Radio Onda Libera. “Sorpreso ...