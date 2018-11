Cancro polmone | in Ue gap accesso a test e terapie

Cancro al polmone - in UE gap di accesso a test e terapie : I grandi passi avanti compiuti in termini di conoscenza dei meccanismi molecolari, di diagnostica e medicina personalizzata stanno progressivamente cambiando lo scenario del trattamento del carcinoma del polmone. Tuttavia, nonostante i clinici dispongano di terapie sempre più efficaci e di maggiori informazioni su come trattare le persone colpite da tumore polmonare, il principale obiettivo, quello di aumentare la sopravvivenza dei pazienti, ...

Tumori : vaccino cubano efficace contro il Cancro al polmone : Cimavax-efg è stato somministrato a circa 5mila pazienti cubani ed ha dato risultati promettenti contro il tumore al polmone.Continua a leggere

Cancro al polmone : "Urgente uno screening nazionale" - : ... e della necessità di abbattere il "muro del silenzio", in quanto si parla molto poco di questa malattia, in generale e sui media in particolare, nonostante il fatto che la scienza abbia recentemente ...

Cancro al polmone - la colpa non è solo del fumo di sigaretta : «Nelle nostre case c'è un gas radioattivo» : Vincenzo Giovine, Vice Presidente e Coordinatore della Commissione Ambiente del Consiglio Nazionale dei Geologi : 'La geologia, scienza che studia la natura del sottosuolo, può contribuire in maniera ...

Ricerca : scoperto legame tra alcune pillole per la pressione e il Cancro al polmone : alcune pillole per abbassare la pressione sanguigna, assunte da milioni di persone in tutto il mondo, potrebbero aumentare il rischio di ammalarsi di cancro ai polmoni. Uno studio della McGill University di Montreal, pubblicato sul British Medical Journal, ha dimostrato che i pazienti che ...

Diagnosi del Cancro del polmone : Il tumore polmonare rimane una delle neoplasie più frequenti con un’incidenza in aumento soprattutto nel sesso femminile, dovuta all’incremento del numero di donne che fumano, per cui si riduce la differenza di genere che vedeva gli uomini maggiormente interessati da questa patologia. La maggiore incidenza del tumore del polmone nei fumatori, oltre a ribadire la necessità di campagne per la prevenzione e la disassuefazione dell’abitudine al ...