Calcio | Champions League 2018-2019 | la Roma espugna Mosca Manolas e Pellegrini

Calcio - Champions : Cska Mosca-Roma 1-2 : 20.48 La Roma batte 2-1 il Cska Mosca e mette una pesante ipoteca sugli ottavi. Per i giallorossi inizia nel migliore dei modi: al 4' Akinfeev esce a vuoto e Manolas lo brucia. Altre due occasioni per la Roma con Florenzi e Dzeko, poi è il Cska a sfiorare il gol di testa con Shennikov (40').Il forcing del Cska viene premiato al 51' con Sigurdsson che brucia Santon e pareggia. Espulso Magnusson al 57' per doppio giallo.Subito dopo la Roma ...

Champions League - 4^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Champions League, 4^ giornata: i pronostici di CalcioWeb – Tutto pronto per la seconda giornata del quarto turno della fase a gironi di Champions League. Dopo i due pareggi di Inter e Napoli, oggi tocca scendere in campo a Juventus e Roma: i bianconeri si giocano il primo posto con il Manchester United che, in caso di risultato positivo, sarebbe praticamente ufficiale; i giallorossi, invece, inseguono la qualificazione e a tal proposito ...

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Calcio - Champions League 2019 : Napoli-Psg 1-1 - Insigne risponde a Bernat su rigore e i partenopei volano in testa al girone : Termina 1-1 al San Paolo tra Napoli e Psg, nel quarto incontro del gruppo C della Champions League 2018-2019. Una partita ben giocata da entrambe le squadre in cui il risultato di parità è giusto. In vantaggio gli ospiti con lo spagnolo Juan Bernat nel minuto di recupero della prima frazione. Ha risposto Lorenzo Insigne su Calcio di rigore al 62′, per fallo di Gigi Buffon su Dries Mertens. Un risultato che proietta in vetta al ...

Calcio sotto shock : arrestato il proprietario di una squadra di Champions : 1/4 ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : arriva il Manchester United allo Stadium. Una Juventus incerottata vuole chiudere la pratica : Quarta giornata per la fase a gironi della Champions League 2018-2019 di Calcio: si infiamma il Gruppo H con la partita forse più spettacolare e più attesa di tutto il programma, quella tra Juventus e Manchester United. I Red Devils volano a Torino, dove domani all’Allianz Stadium proveranno a fermare la corsa fino ad ora perfetta dei campioni d’Italia. La banda di Massimiliano Allegri sogna in grande: con il quarto successo di fila ...

Cavani - Pogba - Rafinha : quando la Champions profuma di Calciomercato : Settimana europea dal profumo di calciomercato. Da Pogba a Cavani passando per Rafinha, sono tre i big che incroceranno le rispettive ex, Juventus, Napoli e Inter, in Champions League , pervasi da ...

Champions League - 4^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Si torna a giocare in Europa, si torna in campo per la Champions League, ormai oltre il giro di boa della fase a gironi. Tra le italiane in campo Inter e Napoli, attese da due partite complicatissime ma al tempo stesso intriganti e decisive: con un risultato positivo contro Barcellona e Psg, infatti, sia nerazzurri che partenopei potrebbero avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Negli altri gruppi è ...

Calcio - Champions League : Inter-Barcellona da record - sarà l’incasso più alto della storia di una squadra italiana : La super sfida di Champions League di domani sera tra Inter e Barcellona è già entrata nella storia del Calcio italiano ancora prima di essere giocata. Infatti, come comunicato dallo stesso club nerazzurro, l’incasso di 5,8 milioni di euro rappresenta un record, visto che si tratta del più alto della storia fatto registrare da una squadra italiana. Questa cifra storica è frutto di circa 74mila biglietti venduti per il big match di San Siro e ...

Calcio - Champions League 2018-2019 : l’Inter aspetta il Barcellona e sogna l’impresa : L’Inter di Luciano Spalletti è pronta a regalarsi un’altra notte di grande Calcio. Domani, martedì 6 novembre, un San Siro tutto esaurito accoglierà il Barcellona nella sfida valevole per la 4a giornata della fase a gironi di Champions League 2018-2019. L’ultima volta che i blaugrana sono scesi sul campo del Meazza era la stagione 2009-2010, l’anno in cui Josè Mourinho portò i nerazzurri alla conquista del triplete ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : i club italiani soffrono in Europa. La distanza resta ampia anche se la crescita è evidente : Inutile negarlo. Ci eravamo un po’ illusi. Dopo la strepitosa cavalcata vincente della Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini nelle qualificazioni ai Mondiali 2019 in Francia e il pass conquistato da prima nel raggruppamento, si pensava che il mondo del Calcio femminile nostrano fosse già all’altezza dei contesti continentali più forti. Purtroppo nel corso di quest’edizione 2019 della Champions League vi è ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - pesante ko per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea 0-6 - pesante ko al “Franchi” per le viola ed eliminazione agli ottavi di finale : Termina 6-0 il ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra il Chelsea e la Fiorentina. pesante sconfitta per le viola che, davanti al pubblico dell’Artemio Franchi, hanno potuto fare poco al cospetto di una compagine nettamente più forte sia tecnicamente che fisicamente. I gol portano la firma di Drew Spence al 24′, Francesca Kirby (tripletta al 38′, 53′ su Calcio di rigore e al 63′), ...

Calcio femminile - Champions League 2019 : Fiorentina-Chelsea - le viola a caccia dell’impresa titanica : Ci siamo. Stasera, alle ore 19.30, l’Artemio Franchi di Firenze sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile tra Fiorentina e Chelsea. Si riparte dall’1-0 di Kingsmeadow, segnato da Carney su rigore, per 90 minuti ed eventuale extra-time di battaglia. Le viola debbono vincere con due gol di scarto per passare il turno mentre alle inglesi basta il pari o una sconfitta di misura, segnando ...