: Nelle due partite Napoli superiore al PSG e più che mai in lotta per la qualificazione. Mi dispiace per lo sceicco… - RealPiccinini : Nelle due partite Napoli superiore al PSG e più che mai in lotta per la qualificazione. Mi dispiace per lo sceicco… - tuttosport : #AlKhelaifi: «Abbiamo perso due punti per due errori dell'arbitro» - angelomangiante : Non basta lo strapotere economico di #Barca e #PSG perché davanti c'è la forza delle idee di un calcio italiano che… -

Labatte 2-1 ile mette una pesante ipoteca sugli ottavi. Per i giallorossi inizia nel migliore dei modi: al 4' Akinfeev esce a vuoto e Manolas lo brucia. Altre due occasioni per lacon Florenzi e Dzeko, poi è ila sfiorare il gol di testa con Shennikov (40').Il forcing delviene premiato al 51' con Sigurdsson che brucia Santon e pareggia. Espulso Magnusson al 57' per doppio giallo.Subito dopo laraddoppia con Pellegrini.Iltenta di salire,ma l'inferiorità si fa sentire e finisce così.(Di mercoledì 7 novembre 2018)