Buon compleanno Gigi Riva | Serena Sartini | Angelo Scola…

romadailynews

: Chiudi gli occhi ed esprimi il più grande dei tuoi desideri! Buon compleanno Cristian! ? - Totti : Chiudi gli occhi ed esprimi il più grande dei tuoi desideri! Buon compleanno Cristian! ? - NetflixIT : A soli 30 anni ha già vinto un Oscar, salvato un lemure e protetto una principessa elfa. E ha un trench che le invi… - Vivo_Azzurro : ???? #Azzurri ?? Buon compleanno a Marco #Verratti! ?? #Pescara, #5novembre 1992 L'articolo ????… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018)…Giambattista Pastorello, Giovanni Maria Flick, Ottaviano del Turco, Franco Bonanini, Massimo Ciavarro, Walter Bianchi, Miriana Trevisan, Almiron, Andrea Rossi, Veronica Calabrese, Simone Favaro, Alessandro Ligi, Stefano Tonut, Nicola Akele, Martina Piemonte… Oggi 7 novembre compiono gli anni:, giornalista; Mario Fiorentini, partigiano, agente segreto, matematico; Giovanni Greselin, ex calciatore; Mariano Mercuri, scenografo; Romano Grassi, ex calciatore; Guido Carlesi, ex ciclista; Alberto Maria Careggio, vescovo; Renata Colorni, traduttrice; Giovanni Maria Flick, giurista, politico;Scola, arcivescovo, cardinale; Carlo Senaldi, politico; Costantino dell’Osso, manager, politico; Mario Tomy, ex calciatore; Sidio Corradi, ex calciatore, allenatore; Ottaviano del Turco, sindacalista, politico;, ex ...