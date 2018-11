ilnapolista

: RT @napolista: E ora, Buffon, ridi davanti a questo rigore. Di Armando De Martino - BernadetteDigen : RT @napolista: E ora, Buffon, ridi davanti a questo rigore. Di Armando De Martino - SSCNapoliNews : E ora, Buffon, ridi davanti a questo rigore - napolista : E ora, Buffon, ridi davanti a questo rigore. Di Armando De Martino -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il ricordo di Lucas Vazquez Il calcio è un posto strano. No, non ho sbagliato, è proprio un luogo strano un non luogo, uno spazio indefinito, dove risiedono, alloggiano, misteri contraddizioni paradossi e metafore. Il calcio è un silenzioso tormento che batte e scandisce i momenti. Il momento, quello delal San Paolo, l’ex simbolo della Juventus arrogante contro quello del leader poetico dei novantuno punti non serviti. Dalla Scala al Battistero, è stato un attimo, ma è passato. Da Madrid al San Paolo è stato eterno ed ora lì, con una bolgia di fischi contro, è ritornato bambino e ha parato in qualsiasi modo. Preso a pallonate, a cazzotti, a calciate. Preso di mira, fino a che il buon Josè non è sfilato dietro Thiago Silva e si è messo tra lui e il ricordo, quello di Lucas Vazquez. Avrà pensato: “Sono uscito con un, ritorno con un”. Cosa dice quel ...