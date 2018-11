Breaking Bad si espande | in arrivo un film scritto dal creatore della serie Vince Gilligan

Da «Breaking Bad» a «The Deuce» - i titoli «strani» delle serie tv spiegati : The Deuce The WireBreaking BadGrey's Anatomy GLOWCastle RockMad Men My name is Earl HomelandMaster of None The OABlack MirrorPenny Dreadful House of Cards SkinsSense8The KnickGleeSneaky Pete30 RockJames Franco e il suo doppio tornano nella via del porno per la seconda stagione di The Deuce (dal 15 ottobre su Sky Atlantic). La serie di David Simon, creatore del cult poliziesco The Wire, racconta l’ascesa dell’industria hard a New York ...