Breaking Bad | in arrivo il film del creatore Vince Gilligan

Breaking Bad - in arrivo il film : l’inventore della serie Vince Gilligan al lavoro : Non si sa ancora bene quando ma pare proprio che i fan di Breaking Bad possano esultare: è in lavorazione un film che porterà avanti il racconto dell’apprezzatissima serie che, proprio quest’anno, ha festeggiato i dieci anni dalla messa in onda del primo episodio con una reunion di tutto il cast principale. Il creatore del telefilm originale, Vince Gilligan, è all’opera sul progetto (ma non ci sono ancora conferme ufficiali). ...

Breaking Bad - la serie di culto diventa un film. Verità o bufala? : Nelle ultime ore è trapelata in rete l'indiscrezione che Breaking Bad , la serie di culto molto amata dai 'serial maniac' e disponibile qui in Italia su Netflix, avrà nuova vita grazie ad un film. Non ...

Ritorna Breaking Bad. Le avventure di Walter White diventano un film : Altre due ore per Walter White. Secondo Hollywood Reporter Vince Gilligan, creatore dello show Breaking Bad, starebbe progettando un film di quasi 120 minuti legato al personaggio magistralmente interpretato da Bryan Cranston nella serie cult sul professore di chimica diventato narcotrafficante. Manca la conferma ufficiale ma è certo che sarà proprio Gilligan a curare i dettagli della pellicola, compresa produzione e regia.Il ...

Breaking Bad : il film di Vince Gilligan sarà un sequel o un prequel? : Breaking Bad diventa un film grazie a Vince Gilligan: prequel o sequel? Stando a quanto riporta Hollywood Reporter Breaking Bad divenerà un film. Infatti il creatore Vince Gilligan sarebbe al lavoro su un lungometraggio di due ore ambientato nello stesso immaginario tanto caro agli appassionati delle vicende di Walter White e Jesse Pinkman. Non si sa ancora se sarà un film per la Tv oppure un film destinato alle sale cinematografiche; i ...

Breaking Bad - in arrivo un film tratto dalla serie tv : La grande saga di Breaking Bad sembra non volersi arrestare. A soli cinque anni dalla conclusione della serie (e mentre è in corso lo spinoff Better Call Saul) sembra infatti esserci un nuovo progetto in lavorazione. Non c’è ancora una conferma ufficiale ma Hollywood Reporter scrive che il creatore dello show Vince Gilligan sarebbe al lavoro su un film di due ore che tornerebbe in qualche modo sulle storie legate al professore di chimica ...

Arriva il film di Breaking Bad - l’annuncio di Vince Gilligan creatore della celebre serie : chi ci sarà nel cast? : Dopo la serie tv, Arriva il film di Breaking Bad. Ad annunciarlo è Hollywood Reporter, che conferma come il creatore del celebre show AMC, Vince Gilligan, stia lavorando a un progetto dalla durata di due ore, incentrato sull'universo di Walter White. Al momento non si conoscono i dettagli, né se il film di Breaking Bad verrà mai rilasciato al cinema, o trasmesso sul network AMC, che per cinque anni ha mandato in onda la serie tv. Il progetto ...

Breaking Bad si espande : in arrivo un film scritto dal creatore della serie Vince Gilligan : La moda del momento che arriva dagli Stati Uniti in ambito televisivo sembra essere quella di creare degli universi televisivi in grado di espandersi in forme e modalità diverse. Creare o usare un brand forte già esistente e da quello aprire una sorta di universo parallelo in cui inserire vari elementi. Non solo spinoff che hanno creato l'universo delle forze dell'ordine di Chicago o hanno riunito la scientifica degli Stati Uniti con i ...

Milano - in casa 50 grammi di shaboo - la droga di Breaking Bad : arrestato : Le indagini dei carabinieri di Varedo per scoprire se il 28enne spacciasse la droga o la custodisse per conto di altri

Aaron Paul di Breaking Bad parla del suo ruolo in Westworld : Nel settembre 2018 i fan di Breaking Bad hanno ricevuto una lieta notizia: niente ritorno previsto per la loro serie preferita ma almeno uno dei suoi personaggi chiave, Aaron Paul, l’attore che interpretava lo scapestrato Jesse Pinkman, avrà presto un ruolo importante. Sarà infatti uno dei protagonisti cruciali della prossima stagione di Westworld: com’è tipico dell’enigmatica serie Hbo ancora nessun dettaglio è trapelato ma ...

Da «Breaking Bad» a «The Deuce» - i titoli «strani» delle serie tv spiegati : The Deuce The WireBreaking BadGrey's Anatomy GLOWCastle RockMad Men My name is Earl HomelandMaster of None The OABlack MirrorPenny Dreadful House of Cards SkinsSense8The KnickGleeSneaky Pete30 RockJames Franco e il suo doppio tornano nella via del porno per la seconda stagione di The Deuce (dal 15 ottobre su Sky Atlantic). La serie di David Simon, creatore del cult poliziesco The Wire, racconta l’ascesa dell’industria hard a New York ...

5 eredi di Breaking Bad a 5 anni dalla sua fine : Better Call SaulShamelessEmpireJustifiedOzarkIl 29 settembre 2013, dopo cinque stagioni, terminava la sua corsa una delle serie che più ha segnato l’immaginario televisivo degli scorsi anni: Breaking Bad. Questa produzione del network americano Amc non solo ha lanciato (o rilanciato) la carriera di attori come Bryan Cranston e Aaron Paul, ma anche dato una scossa al modo stesso in cui si scrivevano i personaggi e le storie. La parabola ...