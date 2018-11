Brasile | per la Ferrari resta un solo obiettivo

Volley - Valentina Diouf torna a ruggire in Brasile. Possibile rinforzo per l’Italia? : Valentina Diouf ha cambiato vita decidendo di lasciare il nostro Paese per giocare in Brasile e i primi risultati sono subito stati eccellenti: avvio di stagione da protagonista, vittoria del campionato paulista con il suo Bauru, vagonate di punti in ogni incontro (20 nella finale di ritorno giocata contro l’Osasco) e ottimo livello di gioco che fa ben sperare per il prossimo futuro. Il nostro opposto aveva faticato a decollare in Italia ...

Medie - soft e supersoft per l’imprevedibile Brasile : Per l’ultima volta in questa stagione verranno utilizzati i P Zero White medium e Yellow soft, nominati per il GP del Brasile assieme ai Red supersoft. Questa gara, che si disputa vicino al centro di San Paolo, è famosa per essere imprevedibile, sia per le condizioni meteo sia per l’azione in pista. Il Brasile è […] L'articolo Medie, soft e supersoft per l’imprevedibile Brasile sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Clamoroso dal Brasile! Ronaldinho ha perso tutto : sul suo conto ci sono solo… 6 euro : Notizie clamorose in arrivo dal Brasile: Ronaldinho sarebbe rimasto con soli 6 euro sul conto in banca e avrebbe una multa da 2 milioni da pagare-- Lo abbiamo visto con la maglia del Barcellona, con quella del Milan, con la casacca verde-oro del Brasile e con quela di diverse altre squadre: Ronaldinho ha cambiato diverse casacche nella sua carriera, ma una cosa è rimasta sempre uguale, il suo sorriso. Eppure, adesso che ha smesso di ...

F1 - il circus sbarca in Brasile per il penultimo appuntamento in stagione : ecco ORARI e DIRETTE TV di conferenza - qualifiche e gara : Il Gp del Brasile rappresenta il penultimo appuntamento della stagione di Formula 1, ad Interlagos Mercedes e Ferrari si giocano il titolo Costruttori penultimo appuntamento della stagione di Formula 1, il circus sbarca ad Interlagos per il Gp del Brasile. Assegnato già il titolo piloti a Lewis Hamilton, resta in palio quello Costruttori, con la Mercedes che proverà a chiudere i giochi senza attendere l’epilogo di Abu Dhabi. In casa ...

Volley - Valentina Diouf riparte dal Brasile : “Tornato il sorriso. La Nazionale? Porte aperte ma devono esserci le condizioni” : Valentina Diouf sembra essere davvero rinata in Brasile, la 25enne è assoluta protagonista con la maglia del Sesi Bauru San Paolo e si sta esprimendo su ottimi livelli come testimoniano i 25 punti segnati nella finale d’andata del campionato paulista vinta per 3-2 contro l’Osasco (domani il match di ritorno). Il campionato regionale, in attesa dell’inizio della Superliga brasiliana tra una decina di giorni, ci sta restituendo ...

Brasile : accettando di diventare super-ministro per Bolsonaro - Sergio Moro ha perso la faccia : “Não, jamais, jamais”. No, mai, mai. Così, il 5 novembre del 2016, quando l’inchiesta Lava Jato era ancora ai suoi albori, il giudice Sergio Moro aveva risposto a Fausto Acevedo, un giornalista de O Estado de S. Paulo, che gli chiedeva se avesse qualche intenzione, nell’immediato o in futuro, di cavalcare l’onda della sua improvvisa popolarità per “darsi alla politica”. “Io – aveva senza esitazioni risposto – faccio un altro mestiere”. Ed aveva ...

Brasile - il calciatore Daniel Correa evirato e ucciso. Tragica ipotesi : brutalizzato per un raptus di gelosia : Torturato, evirato e ucciso per un motivo agghiacciante. La Tragica fine di Daniel Correa Freitas , centrocampista 24enne della Serie B brasiliana sgozzato sabato scorso, sarebbe legata a un raptus di ...

Brasile - il giudice che ha condannato Lula sarà il superministro di Giustizia e Sicurezza nel governo Bolsonaro : E' stato il magistrato simbolo della 'mani pulite' versione brasiliana, il Di Pietro sudamericano che dalla sua roccaforte di Curitiba è riuscito a condannare l'ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva,...

Brasile : Sergio Moro sarà superministro : ANSA, - SAN PAOLO, 1 NOV - Sergio Moro, il magistrato simbolo delle inchieste anticorruzione in Brasile, ha annunciato oggi che ha accettato di essere a capo di un "superministero" che riunirà la ...

Brasile - Freitas ucciso per gelosia. Una testimone dice : 'Erano in 4 con un machete' : Nuovi e terribili dettagli forniti da una testimone. Ci sono novità sull'omicidio di Daniel Correa Freitas , il 24enne centrocampista brasiliano ucciso sabato scorso. Gli investigatori, infatti, ...

Brasile - il nuovo Presidente Bolsonaro è il “Trump dei Tropici” : piani folli per il clima e la Foresta Amazzonica : Domenica 28 ottobre, vincendo le elezioni con il 55,2% di preferenze, Jair Bolsonaro è diventato Presidente del Brasile battendo di 10 punti percentuali l’avversario Fernando Haddad. Bolsonaro è definito da molti come un orgoglioso razzista, misogino e omofobo, a favore della tortura e della dittatura. Correndo per il Partito liberalsocialista, è riuscito a ottenere il voto di una popolazione disillusa, arrabbiata e stanca della corruzione che ...

L'ex terrorista Battisti sparito da giorni in Brasile : il timore per l'estradizione dopo la vittoria di Bolsonaro : Cesare Battisti è sparito da giorni a Cananeia, la cittadina del Brasile dove vive da aprile. È quanto riporta il quotidiano La Stampa, segnalando che "da lunedì scorso nessuno l'ha visto"."Chiedi di Battisti e tutti, in città, rispondono la stessa cosa: 'Era qui domenica, poi non l'ho visto più'", scrive il giornale torinese. Domenica è il giorno in cui il Brasile è andato al voto per il ...