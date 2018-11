Brasile | i 70 anni di Felipe Scolari | da Yokohama al Mineirazo FOTO ...

Brasile - Scolari rischia due anni di squalifica : Felipe Scolari, ex ct di Brasile e Portogallo e oggi allenatore del Palmeiras, rischia fino a due anni di squalifica. Il tecnico brasiliano, infatti, è stato deferito per “istigazione all’odio e alla violenza” per alcune frasi rilasciate in zona mista, dopo l’eliminazione nella Coppa del Brasile per mano del Cruzeiro. La gara di ritorno della semifinale ha visto i giocatori dare vita a una rissa in campo, terminata ...

Brasile - genitori e fratellino muoiono in incidente : bimbo di 6 anni salvato dopo 2 giorni : Quella che sarebbe dovuta essere una gita fuori porta di un'allegra famigliola, si è trasformata invece in una vera e propria tragedia [VIDEO]. L'episodio si è consumato a San Paolo, una delle citta' più popolose del Brasile, dove la madre, il padre e un bambino di appena otto anni hanno perso la vita a to di un incidente stradale, morendo praticamente sul colpo. Nel dramma, soltanto un bambino di sei anni è riuscito a salvarsi dopo due giorni ...

Brasile : Unesco - necessari almeno 10 anni per ricostruzione Museo Nazionale di Rio de Janeiro : Brasilia, 19 set 21:01 - , Agenzia Nova, - La direttrice e rappresentante in Brasile dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la scienza e la cultura , Unesco, , Marlova Jovchelovitch... , Brb,

Brasile : domato l’incendio al Museo Nazionale di Rio de Janeiro - “danni incalcolabili” : E’ stato domato l’incendio che ha devastato il Museo Nazionale di Rio de Janeiro, il più antico del Brasile: il rogo, scoppiato domenica pomeriggio, ha distrutto una delle più importanti collezioni dell’America latina. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme dopo 6 ore di lavoro, anche se si registrano ancora piccoli focolai. Il presidente brasiliano Michel Temer ha dichiarato che i danni sono troppo grandi per ...

Brasile : incendio devasta il museo di Rio. Il Presidente : “200 anni di lavoro andati perduti” : L'edificio ospita oltre 20 milioni di reperti dell'epoca imperiale brasiliana, ma soprattutto il più antico fossile umano risalente a 12.000 anni fa scoperto in Brasile, noto come "Luzia". L'ex direttore: "Non resterà più nulla, è finita".Continua a leggere