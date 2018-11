valledaostaglocal

: Botte a dipendente e sfruttamento del lavoro, accusati titolare e conduttore di azienda agricola - ValledAosta : Botte a dipendente e sfruttamento del lavoro, accusati titolare e conduttore di azienda agricola -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Secondo l'accusa, pagavano un loroin stato di bisogno 10 euro per 15 ore die lo ospitavano all'interno di un container 'in una situazione degradante'. Per questo motivo il...