Borse su | Milano maglia rosaAi mercati piace il pari Midterm

Le Borse europee aprono in cauto rialzo - occhi su elezioni Usa - Milano +0 - 03% : Le Borse europee aprono in rialzo, gli occhi sono puntati sulle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed. A Londra l'Ftse 100 segna +0,13% a 7.112,61 punti. A Parigi il Cac 40 avanza ...

Borse europee piatte - Milano a -0 - 02% : 9.52 Apertura poco mossa per le Borse europee, nel giorno dell'Eurogruppo, dove il ministro dell'Economia, Tria,affronterà il nodo della manovra economica. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,02% a 19.394 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 289 punti in avvio, con rendimento del decennale al ...

Borse europee piatte - Milano a -0 - 02% : 9.52 Apertura poco mossa per le Borse europee, nel giorno dell'Eurogruppo, dove il ministro dell'Economia, Tria,affronterà il nodo della manovra economica. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,02% a 19.394 punti. Spread Btp-Bund tedesco stabile a 289 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,31%. Londra -0,02%, Parigi -0,01% e Francoforte +0,03%. Euro a 1,1392 dollari e 128,80 yen, in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee aprono poco mosse - a Milano Ftse Mib invariato : Le Borse europee aprono prudenti e poco mosse, mentre i mercati guardano alle elezioni di midterm negli Usa e alla riunione della Fed, che si concluderà giovedì prossimo. Londra perde lo 0,1% a 7.086 ...

Rialzo di tutte le Borse europee. Milano apre a + 1 - 2% - spread a 291 : Avvio sprint per l'Europa con Milano a +1,2% su apertura Usa-Cina. Corrono in avvio di seduta anche le altre le borse europee. Francoforte ha aperto in progresso dell'1,46%, con l'indice Dax a 11.636 punti, Parigi dell'1,2%, con il Cac 40 che segna 5.147 punti, mentre Londra sale dello 0,91%, con il Ftse 100 a 7.179 punti. Lo spread in calo a 291 punti.

Borse europee in rialzo - Milano a +1% : 9.17 Borse europee in netto rialzo sulla scia della asiatiche, che hanno accolto con forti rialzi la possibilità di un accordo commerciale ta Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0.97% a a 19.371 punti. Lo Spread Btp-Bund tedesco ha aperto a 297,8 punti per poi scendere ancora a 292, con rendimento del decennale al 3,35%. Londra +0,91%, Parigi +1,2% e Francoforte +1,46%. Euro a 1,1420 dollari e 129,10 yen.

Borse europee deboli - Milano a -0 - 19% : 9.38 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, penalizzate dalle tensioni commerciali tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,19% a 19.014 punti. Dopo l'avvio a 302punti, lo spread Btp-Bund tedesco è sceso ulteriormente a 298,5 punti, con rendimento del decennale al 3,38%. Londra -0,52%, Parigi -0,33% e Francoforte -0,24%. Euro a 1,1356 dollari 128,09 in apertura dei mercati valutari.

Borse Ue vivaci sulla scia di WSMilano sopra la parità. Spread a 304 : Apertura in rialzo per la Borsa, che dopo pochi minuti di attività registra un progresso dell'indice Ftse Mib dello 0,82% a quota 19154,71 Segui su affaritaliani.it

Borse Ue ok - Milano +0 - 27%. Spread a 305 : 18.02 Borse Ue ok,Milano +0,27%. Spread a 305 Chiusura positiva per Piazza Affari e le altre Borse europee, anche sulla scia del buon recupero di Wall Street. Tuttavia Milano rallenta nel finale e termina con l'indice Ftse Mib in rialzo solo dello 0,27% a 19.050 punti. Tra i titoli, continua a perdere Fca e ancora in difficoltà le banche mentre salgono le assicurazioni. Bene Eni. Lo Spread Btp-Bund è in calo rispetto alla chiusura di ieri: si ...

Seduta euforica per Milano e le Borse europee : In Europa si scatenano gli acquisti , cosi come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance dopo il buon finale di Wall Street e Tokyo . L' Euro / Dollaro USA mantiene la posizione ...

Borse : Milano cede il 2% - giù i titoli delle banche : Continuano le vendite in Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in calo del 2% a 18.440 punti. Lo spread è in salita, ed è a 317 punti. Anche gli altri listini europei sono in netto calo, con Parigi che ...

Borse - Milano a -0.5%.Spread a 312 punti : 9.22 Apertura in calo per le Borse europee, sulla scia negativa delle piazze asiatiche. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segna -0,5% e l'All Share -0,53%. Spread Btp-Bund tedesco in lieve rialzo a 312 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,50%. Londra -0,93%, Parigi -1,07% e Francoforte -1,11%. Euro a 1,1372 dollari e 127,6 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse : Milano apre in ribasso - Tokyo chiude a -3 - 72% : Le Borse europee aprono deboli, con Milano a -0,3%, ma senza panico nonostante il forte calo a Wall Street e la chiusura di Tokyo a -3.72%, ai minimi da sette mesi. Francoforte ha aperto giù dello 0,...

Borse deboli - Milano -1 - 69%.Spread a 322 : 18.04 Borse deboli,Milano -1,69%.Spread a 322 Chiusura negativa per Piazza Affari, che dopo aver virato al ribasso ha ampliato le perdite nel finale. L'indice Ftse Mib ha chiuso a -1,69% a 18.485 punti, la peggiore in Europa. Ma si sono indebolite anche le altre Borse europee sulla scia di Wall Street, giù dopo la notizia di pacchi bomba a NY, e delle crisi geopolitiche. A Milano male soprattutto i titoli bancari. Lo spread tra Btp e Bund è ...