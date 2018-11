Borse positive dopo il voto Usa | spread in calo

Borse positive dopo il MidtermAi mercati non dispiace il pari : Apertura positiva per la Borsa, con l'indice Ftse Mib a + a 19.417,35 punti. All Share a + 0,77%. Spread in calo sotto i 300. Ai mercati piace l'esito delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti in linea con le attese Segui su affaritaliani.it

Commercio - Cina e Usa si riavvicinano : Borse positive. Spread sotto 290 punti : L'economia americana, nel mese di ottobre, ha creato 250 mila nuovi posti di lavoro, ben al di sopra delle attese che erano di 190 mila. La disoccupazione resta stabile al 3,7% mentre l'accelerazione ...

Borse positive sulla scia di WSSpread intorno a quota 300 : Apertura in rialzo per la Borsa, che dopo pochi minuti di attività registra un progresso dell'indice Ftse Mib dello 0,82% a quota 19154,71 Segui su affaritaliani.it

Borse positive sulla scia di WSSpread si restringe a quota 305 : Apertura in rialzo per la Borsa, che dopo pochi minuti di attività registra un progresso dell'indice Ftse Mib dello 0,82% a quota 19154,71 Segui su affaritaliani.it

Borse europee positive. Piazza Affari resta ostaggio dello spread : Piazza Affari è in calo decrescita , a metà seduta, in netta controtendenza con le principali Borse di Eurolandia, all'indomani della prevista bocciatura da parte della Commissione europea alla ...

Borse europee positive. In discesa lo Spread BTP/Bund : Partenza positiva per Piazza Affari , che prosegue il rimbalzo iniziato la vigilia . Bene anche le altre Borse europee , positivamente influenzate dall' ottimo avvio della stagione delle trimestrali ...

Borse positive dopo intesa Nafta. Piazza Affari la migliore - spread a 271 : dopo un avvio in calo la borsa milanese si è riporta immediatamente in rialzo ,al vertice delle altre Borse europee dopo l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Canada con l'ok del Messico per il nuovo trattato di libero scambio Nafta. Btp cadono in avvio con spread fino a 288 poi rientra. Euro sotto 1,16$...

Borse positive aspettando le banche centrali : Finale positivo per le principali Borse europee con gli investitori che archiviano le tensioni commerciali, seppur momentaneamente, per concentrarsi sulle riunioni di Banca Centrale Europea e Bank of ...

Borse europee positive eccetto Londra : Dal fronte macro , scende l'indice GFK sulla fiducia dei consumatori tedeschi , mentre il PIL francese ha confermato un'economia in crescita . Sostanzialmente stabile l' Euro / Dollaro USA , che ...