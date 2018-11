Borsa | Milano apre in rialzo | +0 | 6%

Borsa - Milano chiude in leggero calo : La Borsa di Milano non riesce a capitalizzare il rialzo della seconda fase della seduta e chiude in leggero calo. Il Ftse Mib perde lo 0,07% e lo spread torna in area 300 punti base, le altre piazze ...

Borsa : Milano - -0 - 7% - e Madrid - -0 - 9% - le peggiori in Europa - male le banche : Comunque questa mattina a Bruxelles, prima dell'Econfin, il ministro all'Economia, Giovanni Tria, si e' dichiarato fiducioso su un dialogo con la Commissione europea, come auspicato ieri dall'...

Borsa Milano chiude in calo con banche : ANSA, - Milano, 5 NOV - Piazza Affari è stata la Borsa peggiore fra le europee, che hanno chiuso in ordine sparso, in attesa dell'esito del voto americano di metà mandato, domani. Milano ha perso lo 0,...

Borsa : Milano chiude in calo dello 0 - 56% : ANSA, - Milano, 5 NOV - Piazza Affari ha chiuso in perdita la prima seduta della settimana. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in ribasso dello 0,56% a 19.281 punti.

Borsa Milano fiacca con banche - bene Fca : ANSA, - Milano, 5 NOV - Avvio di seduta debole per Piazza Affari , -0,13%, , che si muove in linea con le altre Borse europee nel giorno in cui l'Italia dovrà affrontare le critiche dell'Eurogruppo ...

Borsa : Milano apre poco mossa - +0 - 02% - : ANSA, - Milano, 5 NOV - Avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari. Il Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,02% a 19.394 punti.

Borsa : Milano chiude a +1% e svetta in Ue : ANSA, - Milano, 2 NOV - La Borsa di Milano , +1%, archivia in positivo l'ultima seduta della settimana e svetta tra i listini europei. I mercati hanno apprezzato il disgelo tra Usa e Cina sul fronte ...

Borsa Milano +1 - 07% - spread cala a 290 : 18.11 Borsa Milano +1,07%, spread cala a 290 Chiusura positiva per Piazza Affari, al termine di una seduta che si era già aperta in deciso rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna l'1,07% a 19.390 punti. Bene i titoli bancari, con la discesa dello spread e in attesa dei risultati degli stress test previsti positivi. Lo spread Btp-Bund ripiega a quota 290punti, dai 299della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano cala al 3,33%. ...

Borsa : Milano regina Europa - bene banche : ANSA, - Milano, 2 NOV - Piazza Affari si posiziona in testa alle Borse europee in una seduta positiva per tutto il Vecchio Continente, che come l'Asia beneficia dell'onda lunga delle prove di pace con ...

Borsa : Milano apre in forte rialzo - +1% - : ANSA, - Milano, 2 NOV - Apertura in deciso rialzo per Piazza Affari, in scia alla corsa dei listini asiatici e alle speranze di un accordo che ponga fine alla guerra commerciale tra Usa e Cina. Il ...

Borsa : bene Milano con Mediaset - giù Eni : ANSA, - Milano, 1 NOV - Giornata festiva ben intonata per Piazza Affari che, spinta dal calo della tensione sui titoli di Stato italiani e lo spread con la Germania sotto i 300 punti, è stata la ...

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 19% - : ANSA, - Milano, 1 NOV - Avvio di seduta in negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,19% a 19.014 punti.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 19% - : ANSA, - Milano, 1 NOV - Avvio di seduta in negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,19% a 19.014 punti. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 19% - : ANSA, - Milano, 1 NOV - Avvio di seduta in negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,19% a 19.014 punti.