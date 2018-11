Borsa | avvio positivo per Milano e le altre europee Spread Btp-Bund in lieve calo a 294

Avvio positivo per la Borsa di New York : Dopo la chiusura negativa registrata lo scorso venerdì 2 novembre, Wall Street riapre i battenti facendo segnare variazioni lievemente positive . Oggi, 5 novembre, ripartono ufficialmente le sanzioni ...

Borsa : Europa sale in avvio con Usa-Cina : ANSA, - MILANO, 2 NOV - Corrono in avvio di seduta le Borse europee, spinte dalle speranze di un accordo tra Usa e Cina che ponga fine alla guerra commerciale avviata dal presidente Donald Trump. ...

Borsa : l'Europa rimbalza in avvio - a Milano - +0 - 9% - corre St - +2 - 4% - : ...9% mentre prosegue il confronto tra Italia e Ue sulla manovra, con una lettera che annuncia la procedura di infrazione e dopo che il Pil del terzo trimestre ha mostrato la stagnazione dell'economia. ...

Borsa verso un avvio in rosso Spread stabile sotto 310 punti : Ancora una seduta all'insegna delle vendite. I futures indicano aperture in rosso sia per le piazza americana sia per i listini europei. Segui su affaritaliani.it

Borsa : Shanghai pesante in avvio - -1 - 88% : ANSA, - PECHINO, 8 OTT - Le Borse cinesi aprono la seduta in forte calo, al ritorno agli scambi dopo la lunga pausa festiva della Golden Week: l'indice Composite di Shanghai cede nelle prime battute l'...

Borsa - atteso un avvio debole Lo spread scende a 275 punti : Indici attesi in lieve calo a Piazza Affari dopo il rimbalzo di ieri. Continua la discesa dello spread che apre le contrattazioni nel pre-market in calo a 275 punti, con il rendimento del decennale al 2,9%. Ieri, il differenziale aveva chiuso gli scambi a 284 punti. Segui su affaritaliani.it

Borsa : Europa scatta in avvio in scia ai record di Wall Street - Milano +0 - 7% : Il Sole 24 Ore Radiocor Plus, - Milano, 21 set - I record di Wall Street, innescati dai risultati migliori delle previsioni sull'economia americana, mettono le ali alle borse europee all'inizio dell'ultima seduta di contrattazioni della settimana. Gli indici del Vecchio Continente viaggiano in scia delle piazze asiatiche, per ...

