Bonafoni | voterò no al referendum Atac

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Roma – “Non aver affrontato per tempo, con idee e soluzioni forti e lungimiranti per l’intero sistema della mobilita’ a Roma (compreso il nodo) e’ una responsabilita’ politica che non e’ possibile semplificare con un si’ o con un no come quello che ci propone oggi il. È una delle ragioni, non l’unica, per cui votero’ no alla consultazione di domenica prossima”. Lo dichiara in una nota la capogruppo al Consiglio regionale del Lazio della Lista Civica Zingaretti Marta. “Non e’ per nulla vera l’equazione per cui il privato e’ sempre buono ed il pubblico sempre cattivo. Due esempi ce lo dimostrano: a Roma, anche se in pochi lo sanno, ci sono gia’ 20 milioni di km di trasporti privatizzati e le cose vanno tutt’altro che bene, specie in periferia dove chi attende a ...