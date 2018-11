Bocci regista | racconto vera periferia

Marco Bocci - il primo film da regista con Laura Chiatti dopo l’herpes e la paura : È attualmente in televisione con Solo 2, la seconda stagione della fiction in cui interpreta l’agente infiltrato in una famiglia mafiosa Marco Pagani, ma Marco Bocci non si ferma mai: l’attore umbro è infatti passato dietro alla macchina da presa e sta girando un film (titolo provvisorio: Erre 11) che è tratto dal suo stesso libro, intitolato A Tor Bella Monaca non piove mai, e che vede lui in qualità di regista e la moglie Laura ...

