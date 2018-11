Bimbi con due papà | il Movimento per la Vita teme un aumento di richieste di utero in

La moda Bimbi H&M trae ispirazione dalla natura che ci circonda : Materiali ecosostenibili e rispetto degli animali sono le parole d’ordine della nuova collezione bimbi di H&M

Calenda contro l'uso dei videogiochi per i Bimbi : 'In casa mia non entrano'. Su Twitter si scatena la polemica : 'C onsidero i giochi elettronici una delle cause dell'incapacità di leggere, giocare e sviluppare il ragionamento. In casa mia non entrano ' . E' il post che l'ex ministro Carlo Calenda ha pubblicato ...

Asilo degli orrori a Bari - il racconto choc della mamma : 'I Bimbi avevano lividi in testa' : 'I bambini avevano lividi in testa ed erano in uno stato pietoso, pieni di cacca, pipì e vomito. I bambini non si toccano e ora voglio le scuse dopo che per un anno sono stata derisa'. A parlare è la ...

Asilo degli orrori a Bari - il racconto choc della mamma : 'I Bimbi avevano lividi in testa' : 'I bambini avevano lividi in testa ed erano in uno stato pietoso, pieni di cacca, pipì e vomito. I bambini non si toccano e ora voglio le scuse dopo che per un anno sono stata derisa'. A parlare è la ...

Bari : minacce - schiaffi e botte in Asilo Montessori/ 4 maestre arrestate - “Bimbi con lividi in testa” : Capurso (Bari), minacce e maltrattamenti ai bimbi dell'Asilo: arrestate 4 maestre, messe ai domiciliari. Ultime notizie, choc nella scuola Montessori: le prove dei Carabinieri(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Bimbi di 3 anni picchiati e legati con la corda : “Siete pappamolli”. Quattro maestre arrestate : I fatti alla scuola materna Montessori di Capurso, in provincia di Bari. Le maestre (ora ai domiciliari) avrebbero spintonato i bambini, presi a schiaffi sulle braccia e sul volto, trascinandoli fino a farli cadere o costringendoli a stare col capo riverso sul banco, oltre a intimorirli con le parole.Continua a leggere

Ferdinand e Scholes esaltano la Juve : Sembravano adulti contro Bimbi - Calcio : ... dalla forma fisica all'applicazione dei singoli, dalla qualità e all'intensità del palleggio alla gestione dei vari momenti di gioco', ha dichiarato a 'BT Sport' l'ex difensore. Che poi rincara la ...

MENSA LODI - FICO : "SCUSARSI CON I Bimbi" - SALVINI "PACCHIA FINITA"/ Lettera di Amnesty International Lombardia : Il presidente della Camera Roberto FICO si schiera con le famiglie dei bambini a cui a LODI è stata vietata la MENSA scolastica, ma la Lega insiste con il provvedimento(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 00:57:00 GMT)

'I Bimbi di Lodi chiedono perché non possono mangiare con gli amici. È un'apartheid scolastica' - di M. Mattiello - : 'La solidarietà arriva da tutta Italia: in 48 ore sono stati raccolti 60mila euro per aiutare i bambini'

Lodi - Fico : «Chiedere scusa e Bimbi tornino a mensa». Salvini : «Sindaco fa bene - basta con i furbetti» : La polemica sul caso di Lodi, dove i bambini stranieri sono stati esclusi dalla mensa scolastica, diventa politica. Mentre il sindaco annuncia che il regolamento resterà in vigore, Roberto...

Continua la polemica sul caso della mensa ai Bimbi stranieri di Lodi : Monza, 15 ott., askanews, - 'Andrò a trovare il sindaco e portargli tutta la mia solidarietà perché i furbetti, italiani o stranieri che siano, quelli che campano alle spalle del prossimo, che non ...

Lodi - Fico : 'Chiedere scusa e Bimbi tornino a mensa'. Salvini : 'Sindaco fa bene - basta con i furbetti' : La polemica sul caso di Lodi, dove i bambini stranieri sono stati esclusi dalla mensa scolastica, diventa politica. Mentre il sindaco annuncia che il regolamento resterà in vigore, Roberto Fico, presidente della Camera, chiede delle scuse e il ripristino della situazione preesistente. LEGGI ANCHE bimbi ...

Veneto - Bimbi stranieri non hanno sconti sui libri senza certificati dei Paesi d’origine : Nuovo 'caso Lodi': i bimbi stranieri vengono discriminati in Veneto: senza certificazioni dei Paesi d'origine che attestino la condizione economica della famiglia non possono ottenere agevolazioni sui libri scolastici. Assessore del comune di Padova: "Lo faccia la Regione la verifica visto che si tratta di una disposizione regionale anche perché ad oggi non c'è un elenco dei Paesi che aderiscono alle convenzioni quindi tecnicamente è una norma ...

Di Maio è intervenuto sul caso dei Bimbi di Lodi. E Conte ha condiviso il suo post : "I bambini non si toccano. Se alcuni genitori non si comportano bene si multino loro, non i loro figli: questo Stato sarà sempre dalla parte dei bambini. Sono Contento perché gli italiani hanno risposto dando prova della loro grande solidarietà e del loro grande cuore, alla faccia di chi si diverte a dipingerli in altra maniera. Parlerò con il ministro Bussetti che ha già detto che si troverà una ...