Biathlon | squadre Elite e A impegnate nell’ultimo ritiro di Sjusjoen | gli azzurri della

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Siamo ormai alla conclusionepreparazione e gli atletidelstanno per volare verso, in Norvegia, per finalizzare il lavoro svolto durante l’estate e l’autunno. Le nazionalie A si alleneranno per due settimane sulle nevi norvegesi a partire da giovedì 8 novembre. Sono stati convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz i seguenti atleti: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer, che saranno guidati dagli allenatori Andreas Zingerle e Andrea Zattoni, mentre i tecnici Klaus Hoellrigl e Nicola Pozzi seguiranno Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Federica Sanfilippo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas Bormolini e Saverio Zini. La conclusione dell’ultimo stage di lavori è prevista per giovedì 22, in modo tale da poter preparare al meglio la prossima Coppa del Mondo che comincerà il 2 dicembre a Pokljuka, ...