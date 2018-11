Biathlon | la squadra azzurra di Coppa del Mondo al lavoro fino al 22 novembre in Norvegia

Biathlon : squadre Elite e A impegnate nell’ultimo ritiro di Sjusjoen - gli azzurri della squadra B a Livigno : Siamo ormai alla conclusione della preparazione e gli atleti azzurri del Biathlon stanno per volare verso Sjusjoen, in Norvegia, per finalizzare il lavoro svolto durante l’estate e l’autunno. Le nazionali Elite e A si alleneranno per due settimane sulle nevi norvegesi a partire da giovedì 8 novembre. Sono stati convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz i seguenti atleti: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi e Dorothea ...

Biathlon - dieci giorni di lavoro intenso per la squadra élite a Oberhof : presenti anche Windisch e Wierer : Windisch, Hofer, Wierer e Vittozzi: l’élite del Biathlon italiano si allena a Oberhof dieci giorni di lavoro intenso per la squadra élite di Biathlon a Oberhof, in Germania. Convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz, Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, gli atleti che a PyeongChang ci regalarono il meraviglioso bronzo nella staffetta mista, si stanno allenando da domenica sotto la guida degli ...

Biathlon : la squadra élite in raduno a Oberhof - continua il lavoro in vista dell’esordio in Coppa del mondo : La squadra élite italiana di Biathlon sarà in raduno ad Oberhof (Germania) fino a martedì 30 ottobre. Sarà una settima di duro lavoro per gli azzurri nella località tedesca, in cui si svolgerà la prima gara di Coppa del mondo del 2019. Sono quattro i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ovvero gli atleti in grado di conquistare la medaglia di bronzo nella staffetta ...

Biathlon : squadra A ed Elite sul ghiaccio di Ramsau - rientra anche Alexia Runggaldier : Si avvicina l’inverno e per la nazionale azzurra di Biathlon è arrivato il momento di confrontarsi con la neve naturale. Infatti la squadra A è stata convocata dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz da giovedì 27 settembre a domenica 7 ottobre per il raduno che si terrà nella località austriaca di Ramsau (Austria) per il primo contatto sulla neve sul ghiacciaio di Dachstein. Saranno presenti Nicole Gontier, Alexia Runggaldier (al rientro ...