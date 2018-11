Bianche | ricche e laureate | il profilo delle progressiste Usa

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Più che di onda blu democratica, quella che si è abbattuta (senza neanche troppa violenza) sul Congresso in queste elezioni di Midterm è un'onda rosa. I democratici hanno vinto in alcuni seggi cruciali per la Camera soprattutto grazie al votodonne che, secondo gli exit poll del Washington Post, hanno premiato i dem con uno scarto del 20%. Cosa ben diversa per gli elettori repubblicani, dove prevale per un 3% la componente maschile.Il votodonne è particolarmente interessante. Le donne hanno votato più democratico che repubblicano. Ma se si restringe il campo ad alcuni gruppi specifici, i numeri variano. Se si considerano le elettrici, quindi di nessuna minoranza presente negli Stati Uniti né della numerosa comunità ispanica e afro-americana, lo scarto è minimo: 50% ha votato democratico, 48% repubblicano.Se si restringe ancora più il campo, cioè alle donne, ...