Beppe Grillo e la bufala sull’esaurimento nervoso di Emmanuel Macron | “Vibratore ha pile

Maurizio Crozza prende in giro Beppe Grillo e tutto il M5S : Maurizio Crozza prende in giro Beppe Grillo e tutto il M5S Maurizio Crozza nella puntata di Fratelli di Crozza, in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, ha commentato il discorso di Beppe Grillo al Circo Massimo: “Grillo è un comico dell’assurdo solo che poi da comico non si è inventato una compagnia di cabaret che fa tournée nei teatri, no, si è inventato i 5 Stelle una compagnia di cabaret che va in tournée a Palazzo ...

Manovra - la fedelissima di Beppe Grillo attacca Luigi Di Maio : 'Mai il condono fiscale' : 'Il decreto fiscale dovrà essere modificato rispettando i principi ispiratori del Movimento'. Luigi Di Maio è nel mirino dei pentastellati. La rivolta sul condono è guidata dalla fedelissima di Beppe ...

Elio (delle storie tese) contro Beppe Grillo/ “Le battute sull'autismo mi hanno fatto inc...” : Elio (delle storie tese) contro Beppe Grillo: “Le battute sull'autismo mi hanno fatto inc...”. Il frontman della band milanese torna sulla polemica e lancia un appello al garante del M5s(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:37:00 GMT)

Paolo Rossi : "Beppe Grillo non può essere comico e leader politico. Il Movimento 5 Stelle? Per me solo una scappatella finita subito" : Paolo Rossi ha fatto della satira sul potere il proprio registro stilistico. Grande cabarettista, allievo di Enzo Jannacci e Dario Fo, in un'intervista a La Verità racconta la sua concezione di comicità e il suo rapporto con il potere, sempre oggetto di derisione.La comicità consiste nel modificare a sorpresa, con uno scatto violento, il punto di vista comune. La prima regola di chi fa satira dovrebbe essere quella di non ...

Beppe Grillo - battute sull'autismo : 'Io strumentalizzato - per i comici non esiste il politically correct' : "Non è la prima volta che le mie parole vengono rese strumenti, amplificatori speciali per sorde orecchie benpensanti. Sorde, con tutto il rispetto per chi ha problemi di udito". Lo scrive in un post ...

Beppe Grillo e la metafora sull’autismo : “Non esiste il politically correct nel mio mestiere” : “Non è certo la prima volta, le mie parole vengono rese strumenti, amplificatori speciali per sorde orecchie benpensanti. Sorde, con tutto il rispetto per chi ha problemi di udito. Sorde, con tutto il rispetto per le voci che chiedono un sostegno convincente, che non sia soltanto la fondazione dell’ennesima associazione di dotti e sapienti. Nessuno vuole davvero essere protagonista del dolore, a meno che da questo non tragga vantaggio in ...

Ragazzo autistico risponde a Beppe Grillo : 'C'è un'Italia diversa da te' (VIDEO) : Siamo pieni di autismo, l'autismo è la malattia del secolo: Sono le parole con cui Beppe Grillo intendeva, con un po' di sarcasmo, descrivere il deprimente scenario politico italiano, con particolare riferimento ad alcuni esponenti. Si è trattato di parole che si ponevano l'obiettivo di cogliere nel segno puntando sull'ironia tagliente, ma che invece hanno suscitato lo sdegno di diverse componenti: non solo quelle dell'opposizione che, come nel ...

Beppe Grillo - la ministra Giulia Grillo si ribella al comico M5s : la campagna che lo umilia : La ministra della Salute Giulia Grillo ha avuto un sussulto d'orgoglio dopo le battute dell'omonimo Beppe sulla sindrome di Asperger e sull'autismo, che hanno fatto indignare familiari e associazioni. ...

Come Beppe Grillo cerca di giustificarsi dopo le sue parole sugli affetti da autismo : Roma, 23 ott., askanews, - 'Non è certo la prima volta, le mie parole vengono rese strumenti, amplificatori speciali per sorde orecchie benpensanti. Sorde, con tutto il rispetto per chi ha problemi di ...

Beppe Grillo Super Ospite dei 5 Stelle? : 'Il padre di tutti noi' che viene trattato proprio come un padre da quel figlio che ha messo al mondo e che ora è andato via di casa, si è trasferito dentro il palazzo e mantiene una certa distanza ...

Beppe Grillo e la metafora sull’autismo - assordante il silenzio dei cinquestelle : In un’Italia attraversata da inquietanti atteggiamenti di intolleranza nei confronti dei più deboli non poteva mancare l’insignificante ed offensiva metafora sull’autismo che Beppe Grillo ha offerto sul palco della festa del Movimento 5 stelle. Insignificante perché, lungi dall’arricchire di contenuti il comizio del padre spirituale del partito politico di maggioranza, ha ottenuto un effetto deflagrante all’interno di una larga fetta della ...

