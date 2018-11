Belle ripiene | quattro donne ai fornelli per la prima ‘commedia dimagrante’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Mettiai, con l’ambizione di aprire un ristorante stellato. Eattrici a cucinare (davvero) in palcoscenico, con qualche piatto servito fino in platea. Arriva dal 21 novembre al Sistina di Roma, ‘‘, nuova commedia diretta da Massimo Romeo Piparo, con Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo protagoniste. “Due cose ama fare la gente: ridere e mangiare. Le abbiamo messe insieme”, dice Piparo, che con Giulia Ricciardi firma anche il testo, incrociando storie e riflessioni tutte al femminile tra il personaggio di Ida, verace pugliese doc; Ada, la raffinata napoletana; Leda, la milanese veganissima; e Dada, la ‘coatta’ romana con cinque figli al seguito, anche in cucina. Tra una polpetta e un risotto allo zafferanno, “riuniamo l’Italia, almeno ai”, ...