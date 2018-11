Basket | Serie A 2018-2019 | in arrivo la sentenza del BAT che condanna Torino a pagare

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) - Baruzzo : «Ad Aprilia la nostra miglior partita» : Roma – Colpo esterno per la serie C Gold del Club Basket Frascati che sbanca il campo della Virtus Aprilia per 71-76. «Una prestazione positiva, sicuramente la nostra miglior partita di questo inizio stagione – dice la guarda/ala piccola classe 1993 Matteo Baruzzo – Abbiamo tenuto i ritmi giusti per quasi tutto lo svolgimento del match e questo, anche nelle precedenti vittorie, non si era mai verificato. Sicuramente abbiamo affrontato un ...

Basket femminile - le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1 : domenica da protagoniste per Marzia Tagliamento e Ilaria Panzera : Nella 5a giornata della Serie A1 femminile si sono messe in luce diverse giocatrici italiane. La migliore è stata senza dubbio Marzia Tagliamento, assoluta protagonista del successo della Dike Napoli su Torino, che è valso alla squadra partenopea il secondo posto in classifica. Ottima prestazione anche per la giovanissima Ilaria Panzera, decisiva nella vittoria di Sesto San Giovanni a spese di San Martino di Lupari. Marzia Tagliamento ha ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Aaron Craft torna a Trento - che spera in una scossa dopo esser partita malissimo in campionato : Zero vittorie, cinque sconfitte. Questo è il bilancio della Dolomiti Energia Trentino nel campionato di Serie A 2018-2019. Per rimettere in piedi una situazione che inizia a farsi seriamente critica, la squadra di Maurizio Buscaglia ha messo mano al portafoglio, ripescando uno degli eroi della prima finale scudetto, quella del 2016-17: Aaron Craft. Il giocatore dell’Ohio (che non esordirà domani in EuroCup), dopo l’anno ...

Basket - i migliori italiani della 5a giornata di Serie A. Belle prestazioni per Tonut - Cinciarini - Aradori - Ruzzier e Cusin : La quinta giornata di Serie A 2018-2019 ha messo in evidenza un buon numero di giocatori italiani, soprattutto per quanto concerne coloro che sono ormai da tempo nel giro della Nazionale. La notizia importante è che, oltre ad aver assommato numeri importanti in termini di valutazione, questi giocatori hanno saputo porre una vera impronta sull’esito delle partite in cui sono stati impegnati. Partiamo da Stefano Tonut, che è stato il ...

Basket femminile - 5a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia vince il big match contro Schio ed è sola in testa : Dopo la quinta giornata la Serie A1 di Basket femminile ha una squadra in vetta alla classifica in solitaria. Venezia espugna Schio, superando il Famila per 67-62 al termine di una partita che le venete hanno guidato fin dall’inizio. Venezia è stata avanti anche di quattordici punti, con Schio che poi ha accorciato sul -4 all’intervallo. La Reyer ha poi allungato sul +9, gestendo il vantaggio nell’ultimo quarto. Miglior ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Micov e Guidatis firmano il successo dell’Olimpia Milano su Torino [CLASSIFICA] : L’Olimpia Milano sbanca il PalaRuffini di Torino nell’ultimo match della 5ª giornata di Serie A: Micov e Guidatis, entrambi con 16 punti, risultano decisivi per il successo dei Campioni d’Italia in carica La 5ª giornata del campionato di Serie A si conclude con un posticipo emozionante e combattuto fra Torino e Olimpia Milano. I ragazzi di coach Pianigiani escono dal PalaRuffini con 2 punti importantissimi, ottenuti su un campo difficile, ...

Basket Serie A : Milano nel finale schiaccia Torino - Venezia resta in scia : La coppia non scoppia. Milano e Venezia continuano a braccetto la loro marcia in vetta alla Serie A, ancora imbattute dopo 6 giornate. L'Olimpia risponde nel posticipo alla chiamata della Reyer, che ...

Basket - 5a giornata Serie A 2018-2019 : sempre al comando Milano e Venezia. Cremona supera Sassari e sale al terzo posto : Dopo l’anticipo di ieri sera con la vittoria di Avellino contro Trento e il successo odierno di Reggio Emilia su Varese nella sfida di mezzogiorno, si è chiusa questa sera la 5a giornata della Serie A 2018-2019. Al comando della classifica rimangono a punteggio pieno Milano e Venezia grazie ai successi contro Torino e Bologna. sale al terzo posto Cremona grazie alla vittoria contro Sassari, mentre si allarga il gruppo delle squadre a sei ...

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : netta vittoria dell’Olimpia (71-93) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiat Torino-Olimpia Milano, sfida valevole per la quinta giornata della Serie A di basket. La squadra di Pianigiani è reduce dalla rocambolesca vittoria all’ultimo secondo in Eurolega contro l’Efes, con la tripla della vittoria di Mike James che ha dato il quarto successo europeo ai milanesi. Un inizio di stagione eccezionale per Milano, che in Italia non ha ancora mai perso tra Supercoppa e ...

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : l'Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat vuole la rivincita della Supercoppa : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Fiat Torino-Olimpia Milano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Trieste supera Pistoia - Brindisi in scioltezza su Cantù : Trieste supera Pistoia alla 5ª sconfitta in altrettante gare, Brindisi vince in scioltezza su Cantù: i Risultati della 5ª giornata di Serie A Dopo la vittoria di Avellino su Trento nell’anticipo del sabato e il successo di Reggio Emilia su Varese nel lunch match, la 5ª giornata di Serie A prosegue con le sfide del pomeriggio che continuano a sorridere alle squadre che giocano in casa. Alle vittorie di Brescia, Venezia e Cremona, si ...

DIRETTA/ Cremona Sassari - risultato live 68-63 - streaming video e tv : terzo quarto in corso! - Basket Serie A1 - - IlSussidiario.net : DIRETTA Cremona Sassari info streaming video e tv: orario, risultato live della partita di basket Serie A per la 5giornata , oggi 4 novembre,

LIVE Torino-Milano Basket - Serie A in DIRETTA : l'Olimpia per mantenere la vetta - la Fiat ritrova Larry Brown : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 20.45 di Fiat Torino-Olimpia Milano: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Decisivo il fattore campo : successi casalinghi per Brescia - Venezia e Cremona : Pomeriggio di Serie A che sorride alle formazioni che giocano in casa. Vittorie a domicilio per Brescia, Veniezia e Cremona: i Risultati della 5ª giornata delle Serie A di Basket Dopo la vittoria di Avellino su Trento nell’anticipo del sabato e il successo di Reggio Emilia su Varese nel lunch match, la 5ª giornata di Serie A prosegue con le sfide del pomeriggio che continuano a sorridere alle squadre che giocano in casa. Brescia e Venezia ...