Nel 2017 lafinanziaria delleè cresciuta più di quella reale, secondo. Latotale delle, rivela lo studio della Banca d'Italia, è ammontata a poco meno di 10 mila mld di euro, di cui 4.400 in azioni,bond e depositi,e 6.300 in abitazioni e terreni. Lareale è 5,5 volte il reddito disponibile, quella finanziria 3,8 volte. Il dato italiano è simile in Francia e Spagna, mentre la finanza prevale negli Stati Uniti e in Germania(Di giovedì 8 novembre 2018)