Bancomat Pay | il nuovo sistema di pagamento digitale disponibile da gennaio 2019

laragnatelanews

: RT @TomsHWItalia: BANCOMAT PAY DAL PRIMO GENNAIO 2019, PER PAGARE VIA SMARTPHONE NEI NEGOZI, ONLINE E ANCHE I TRIBUTI! Bancomat Pay è un s… - dcorsi1 : RT @TomsHWItalia: BANCOMAT PAY DAL PRIMO GENNAIO 2019, PER PAGARE VIA SMARTPHONE NEI NEGOZI, ONLINE E ANCHE I TRIBUTI! Bancomat Pay è un s… - dAmyfus : Bancomat Pay sarà disponibile dal 1° gennaio 2019. Zero costi sotto i 15 euro - Dome689 : Bancomat Pay, si paga con gli smartphone -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Viviamo ormai in un mondo in cui ilè parte integrante delle nostre vite. E se questo ha contribuito a cambiare il modo in cui le persone interagiscono e comunicano tra loro, allo stesso modo ha rivoluzionato il modo in cui effettuano acquisti e pagamenti. E’ evidente come l’avvento del commercio elettronico ha portato alla nascita di numerose piattaforme didigitali che rendono ancora più semplice effettuare pagamenti direttamente dallo smartphone. Tra le numerose alternative già esistenti, a partire dal 1°arriverà una nuova opzione che andrà incontro a milioni di consumatori italiani. Parliamo diPay il servizio dielettronico creato daSpa. Era il mese di agosto quando è stato presentato per la prima voltaPay. Si tratta a tutti gli effetti di undielettronico che rientra nel ...