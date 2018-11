Avvocato torinese morto in Brasile | la fidanzata | L' ho ucciso in un rito di

Avvocato torinese ucciso dalla fidanzata in Brasile : Aveva 48 anni. La donna ha confessato il delitto. La famiglia della vittima non aveva sue notizie da oltre un mese

Brasile - ucciso Avvocato torinese : la fidanzata confessa il delitto : Clea Fernanda Maximo da Silva ha confessato. È stata lei a uccidere il fidanzato, l'avvocato italiano Carlo Cicchelli con il quale viveva nella città di Maceió, in Brasile. A riportare la notizia sono stati i media locali.Il 48enne di Torino era scomparso da quasi due mesi. A dare l'allarme era stata la famiglia dell'uomo che da tempo non riusciva più ad avere sue notizie.La donna ha confessato l'omicidio alla polizia dello stato di Alagoas che ...