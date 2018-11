Auto elettriche 2019 | ecco le principali novità

Auto elettriche - "Italia fanalino di coda nel mondo" : L'Italia continua ad arrancare nel processo di sviluppo delle nuove forme di mobilità, a partire dall'elettrico. quanto emerge dalla quarta edizione dell'Automotive Disruption Radar sulla mobilità condivisa e la guida Autonoma della Roland Berger, presentata durante una tavola rotonda a Milano. L'analisi, basata su 26 indicatori industriali in cinque categorie (interesse del consumatore, regolamentazione, infrastruttura, tecnologia e ...

San Giorgio di Nogaro (UD) promuove la mobilità sostenibile : ai Cantieri Marina San Giorgio arriva la ricarica per le Auto elettriche : Si allarga la rete per il rifornimento elettrico in Friuli Venezia Giulia. Sky Gas & Power, società di Udine attiva su scala nazionale nella fornitura di energia elettrica e gas, ha attivato una colonnina per le auto elettriche ai Cantieri Marina San Giorgio di San Giorgio di Nogaro (UD). Una scelta dettata dalla volontà di diffondere una maggiore cultura ambientale partendo proprio dai consumi energetici. «Il coinvolgimento dei nostri ...

Incentivi Auto - arriva il si del Ministro Costa : “Possibili per Euro 3 ed elettriche” : Il suo predecessore Gian Luca Galletti, incaricato dal governo Renzi e riconfermato da quello Gentiloni, aveva parlato di Incentivi alla rottamazione come “ipotesi”, mai in termini più concreti e che facessero davvero ben sperare. Tanto che alla fine, nella legge di bilancio del 2018 non ve n’è traccia e, laddove si attuano, è tutto a discrezione di regioni e province autonome. Ora, in un’intervista rilasciata al mensile ...

In Svizzera le Auto elettriche saranno obbligate a fare rumore : Per motivi di sicurezza le auto elettriche dovranno fare rumore sulle strade svizzere a partire da metà 2019. Secondo quanto riporta la stampa elvetica, la confederazione si adeguerà in questo modo alla legislazione europea in materia.Sui nuovi modelli dovrà pertanto essere installato un sistema di allarme acustico. Il suono sarà generato tramite altoparlanti esterni a tenuta stagna, in grado di riprodurre il rumore ...

Vendite di Auto in Italia - mese di ottobre - Spiccano le elettriche pure! : Altre informazioni da un'ulteriore fonte autore Gruppo di Acquisto auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Auto elettriche : a che punto siamo in Italia? : Realizzare quello che il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha promesso in un’audizione parlamentare, cioè “arrivare all’obiettivo di zero macchine inquinanti in circolazione entro il 2030“, è semplicemente impossibile. Lo dice la matematica: se anche, per assurdo, da domani ogni nuova Auto venduta in Italia fosse a emissioni zero, quindi elettrica pura, con un turnover che non ha mai superato due milioni di unità ci vorrebbero ...

Austria - Limiti di velocità più alti per le Auto elettriche : Oltre agli incentivi all'acquisto di auto elettriche, l'Austria mira a spingere la mobilità sostenibile anche con una serie di misure studiate ad hoc. Il governo di Vienna, infatti, secondo quanto riporta il sito Teslarati, sta valutando di alzare in limite di velocità in alcune autostrade per chi possiede una vettura a batteria.Spinta per la mobilità sostenibile. Nell'ambito dell'Austria air control act, protocollo per contenere le emissioni e ...

Volvo investe in Freewire per ricaricare le Auto elettriche - : Il Tech Fund di Volvo Cars è stato lanciato all'inizio di quest'anno e punta a investire in start-up tecnologiche ad alto potenziale operanti in tutto il mondo. I suoi investimenti si concentrano ...

A Verona 14 punti d’attacco per ricaricare velocemente le Automobili elettriche : il “pieno” in un’ora e mezza : I guidatori di automobili elettriche hanno a disposizione 3 nuove colonnine per la ricarica veloce a 22Khw nel territorio della Città di Verona: salgono a 7, per un totale di 14 punti d’attacco, le colonnine per la ricarica veloce presenti oggi nel territorio del Comune veneto, con cui fare il pieno all’auto elettrica in tempi brevi, appena un’ora e mezza. L’incremento della rete di ricariche veloci della società ...

Mobilità - 20 Auto elettriche a disposizione per tre mesi di tutti i cittadini genovesi : ... sabato 27 ottobre alle 13.30 a porta Sibera, al porto antico, alla presenza dell'assessore alla Mobilità Stefano Balleari e nell'ambito del Festival della Scienza. Il servizio di car sharing, in ...

Auto a metano? No - grazie. Molto meglio le Auto elettriche : Una decina di anni fa, mi ero attrezzato con un’auto a metano: una vecchia Punto retrofittata. Non era malaccio: a parte il problema di trovare un distributore, si risparmiava effettivamente qualcosa. Col tempo, tuttavia, mi sono reso conto che il metano (gas naturale) – il cosiddetto “combustibile ponte” – non è una buona idea, come ho raccontato in un mio post di qualche mese fa: “il metano non ci da una mano”. Anche i veicoli a metano – ...

Dyson sceglie Singapore per costruire Auto elettriche : Dyson Ltd, famosa per la produzione di aspirapolvere, ha scelto Singapore per produrre la sua prima auto elettrica, spingendo avanti i piani per sfidare Tesla nel settore più caldo del mercato automobilistico. Il produttore britannico, noto anche per leggi di più...

Dyson - l’azienda britannica di elettrodomestici - produrrà Auto elettriche a Singapore : Dyson – l’azienda di elettrodomestici dell’inventore britannico James Dyson – produrrà auto elettriche a Singapore e le inizierà a vendere dal 2021. Si sapeva già da qualche mese dei piani di Dyson per costruire auto elettriche “radicalmente diverse” da quelle in The post Dyson, l’azienda britannica di elettrodomestici, produrrà auto elettriche a Singapore appeared first on Il Post.