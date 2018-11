Attacco al cancro al pancreas con ioni carbonio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Un ‘super–raggio‘ diper colpire il tumore del, una delle neoplasie più gravi e difficilmente curabili che in Italia viaggia al ritmo di 13.300 nuove diagnosi stimate nel 2018, con 22 mila persone complessivamente colpite nel Paese. E’ la nuova sfida lanciata dal Cnao (Centro nazionale di adroterapia oncologica) di Pavia che ha avviato, in collaborazione con l’Irccs pavese Policlinico San Matteo, uno studio clinico di fase II su pazienti affetti dadeloperabile, per valutare quanto l’approccio pre-intervento che combina la chemio e l’adroterapia conpossa migliorare la sopravvivenza libera da progressione della malattia, la sopravvivenza globale e il tasso di resecabilità (cioè la percentuale di rimozione chirurgica efficace della massa tumorale) di queste forme tumorali. L’adroterapia ...