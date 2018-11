Atac | domenica seggi aperti da ore 8 a 20 per liberalizzare Tpl

romadailynews

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Roma-il trasporto pubblico locale di Roma, oggi affidato in quasi monopolio ad, consentendo tramite gare pubbliche che altri operatori, anche privati, possano gestire la rete di autobus, tram e metropolitane della Capitale. Questo il senso del referendum comunale che si terra’ a Roma l’11 novembre. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 e termineranno alle 20 del giorno stesso. Lo scrutinio partira’ immediatamente dopo la chiusura della votazione. I, come al solito, saranno allestiti all’interno delle scuole della Capitale, come se si trattatsse di altri tipi di elezioni. L’elenco e’ consultabile sul sito del Comune di Roma nell’apposita sezione referendaria. Questi i due quesiti referendari, a cui si potra’ rispondere con un Si’ o con un No. Il primo chiede: “Volete voi che Roma Capitale ...