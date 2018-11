Assassin’s Creed Odyssey | Tutte le novità in arrivo

Assassin’s Creed Odyssey : Ubisoft sospende gli eventi Epic Mercenary : Come disse il caro Don Abbondio, l’Epic Mercenary non s’ha da fare. Dopo i numerosi problemi riscontrati dai giocatori, Ubisoft ha deciso di ritirare e sospendere i suddetti eventi in Assassin’s Creed Odyssey. Assassin’s Creed Odyssey: Ritirati gli eventi Epic Mercenary Ubisoft ha dichiarato: Due settimane fa avevamo provato a lanciare il primo evento Epic Mercenary in Assassin’s Creed Odyssey con Damais ...

La patch 1.0.6 di Assassin’s Creed Odyssey porta lo story DLC - tutti i dettagli : Assassin's Creed Odyssey ha riservato ai propri giocatori il primo story DLC gratuito. Arrivano così nuovi e interessanti contenuti destinati a tutti. Il rilascio del nuovo aggiornamento gratuito è è già avvenuto, ma a questo punto bisogna scoprire quali sono i nuovi contenuti in arrivo per Assassin’s Creed Odyssey. Le Lost Tales of Greece sono una serie di missioni che verranno inserite nel gioco in modalità gratuita a intervalli regolari. ...

Assassin’s Creed Odyssey si aggiorna con novità e migliorie : E’ ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento 1.0.6 di Assassin’s Creed Odyssey per Xbox One, PS4 e PC. L’update pesa 3.6/4.1 GB a seconda della versione e introduce numerose novità e migliorie, scopriamole insieme. Assassin’s Creed Odyssey: Tutti i dettagli sull’aggiornamento 1.0.6 Di seguito vi riportiamo il changelog da noi tradotto: Aggiunta la prima Storia secondaria intitolata “I racconti ...

Beatrice Bouchard hot per Halloween : costume da Assassin’s Creed e citazione da… lato B! [GALLERY] : Beatrice Bouchard fa impazzire i fan di Instagram: la bionda canadese posta una foto con il suo costume da Halloween di Assassin’s Creed, il risultato è… sexy Halloween si avvicina e Instagram si riempie di costumi, make up e immagini di party a tema per la notte più paurosa dell’anno. Negli ultimi anni, la festa di Halloween ha assunto anche una connotazione alquanto… sexy! Le classiche streghe, vampire e zombie ...

Assassin’s Creed Odyssey : Guida agli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 : Proseguiamo con le Guide dedicate ad Assassin’s Creed Odyssey, soffermandoci quest’oggi su Come sbloccare tutti gli Obiettivi Xbox One e Trofei PS4. Assassin’s Creed Odyssey: Come sbloccare Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 A seguire vi riportiamo solo gli Obiettivi e Trofei che non sono legati alla storia: Erede di Poseidone: Dovete portare a termine tutte le attività contrassegnate dall’icona di una nave ...

Recensione Assassin’s Creed Odyssey - Ubisoft insegna l’epica ellenica : Confrontarsi con un titolo del calibro di Assassin's Creed Odyssey non è di certo mai facile: la serie che reca il marchio di Ubisoft ha infatti attraversato oltre due lustri e altrettante ere videoludiche (l'esordio lo si ebbe nell'ormai lontano 2007 su PS3, Xbox 360 e PC, ndr), e chiaramente diversi sono stati i cambiamenti che la saga ha affrontato nel corso del tempo. La vera e propria variazione della rotta impostata la si è avuta però con ...

Assassin’s Creed Odissey - la recensione : Kassandra - anche meglio di Ezio Auditore : Cantami, o diva, delle gesta di Kassandra. L’epopea di Assassin’s Creed Odyssey potrebbe essere racchiusa in un poema epico, i cui versi narrerebbero una vera e propria odissea attraverso il mondo antico che conta, la culla della civiltà occidentale, la patria dei valorosi e degli intellettuali: la Grecia del 431 a.C., quando la Guerra del Peloponneso mieteva vittime su ogni fronte comandato dalle due principali potenze del ...

Problemi Assassin’s Creed Odyssey per il primo evento live : che succede? : L'avvento di Assassin's Creed Odyssey sul mercato è stato senza ombra di dubbio un vero e proprio evento tanto mediatico quanto ludico. Fin dalla sua presentazione (o sarebbe meglio dire fin dai suoi primi leak, ndr) il nuovo capitolo della saga ha senza ombra di dubbio calamitato le attenzioni dei fan con un'ambientazione innovativa e vastissima e un posizionamento storico che lasciava spazio a tantissima libertà di manovra sotto il profilo ...

Quattro aspetti di Assassin’s Creed Odyssey da cambiare per ambire alla perfezione : L'arrivo di Assassin's Creed Odyssey sul mercato è stato salutato in maniera indubbiamente calorosa: il nuovo capitolo della saga curata da Ubisoft si discosta da quelli che sono i canoni classici per tuffarsi in un passato ancor più remoto, nonché distante anche narrativamente parlando (si tratta di un periodo storico antecedente la fondazione della setta degli assassini, ndr). Tanta quindi la libertà di manovra concessa agli addetti ai lavori, ...

Ubisoft prende in giro EA con Assassin’s Creed Odyssey - ecco perché : Si torna a parlare di Assassin's Creed Odyssey perché il gioco potrebbe nascondere una frecciata a Electronic Arts. Non è stata ancora conclusa la complicata questione delle microtransazioni di Star Wars Battlefront II e iniziano a vedersi i primi effetti. Al tempo infatti venne sollevata una discussione legata agli acquisti in-game e alle loot box. Addirittura EA è stata costretta a correre ai ripari modificando alcuni sistemi chiave che già ...

Assassin’s Creed Rebellion arriva il 21 novembre : Ubisoft annuncia l’apertura delle registrazioni per Assassin’s Creed Rebellion, un nuovo gioco di ruolo e strategia free-to-play per dispositivi mobili, ambientato nel celebre universo di Assassin’s Creed. Assassin’s Creed Rebellion sarà disponibile dal 21 novembre 2018 per dispositivi iOS e Android, rispettivamente su App Store e Google Play. Assassin’s Creed Rebellion: Disponibile dal 21 novembre su ...

Amazon Gaming Week abbassa il prezzo FIFA 19 e Assassin’s Creed Odyssey - offerte dell’11 ottobre : Amazon Gaming Week continua fino al 14 ottobre e per oggi, giovedì 11 ottobre, ha lanciato delle nuove offerte molto interessanti. Nel corso di questa settimana infatti Amazon sta proponendo una lista di videogiochi in promozione che interessa diversi titoli come Super Mario Odyssey, Rainbow Six Siege e GTA 5. Anche il prezzo FIFA 19 è più basso rispetto al passato, ma non aspettatevi enormi sconti su questo titolo. In occasione dell’Amazon ...

Guadagnare Soldi E Dracme Facilmente In Assassin’s Creed Odyssey : Come fare Soldi Facilmente in Assassin’s Creed Odyssey. Guadagnare velocemente tanti Soldi e Dracme in Assassin’s Creed Odyssey. Soldi facili e veloci nel gioco Soldi facili e veloci in Assassin’s Creed Odyssey Hai comprato Assassin’s Creed Odyssey e stai cercando un modo per fare Soldi Facilmente e velocemente? Vuoi ottenere un sacco di Soldi e Dracme in Assassin’s Creed Odyssey? […]