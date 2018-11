Asia Bibi libera | uscita dal carcere e trasferita in località segreta

Pakistan - Asia Bibi scarcerata : «Ha già lasciato il Pakistan con la famiglia» : Nelle scorse settimane numerosi sono stati gli appelli provenienti da tutto il mondo per la liberazione della donna. «Asia Bibi ha lasciato il carcere ed è stata trasferita in un luogo sicuro! ...

"Asia Bibi è stata scarcerata" : Asia Bibi, la donna pachistana assolta la settimana scorsa dalla Corte suprema dall'accusa di blasfemia, accusa per la quale era stata condannata a morte, è uscita dal carcere. Lo hanno detto fonti informate alla tv Geo News. Il marito della donna ha chiesto l'aiuto dell'Italia e si starebbe valutando la richiesta di concederle l'asilo politico. "Mi è stato detto che è su un aereo, nessuno sa dove atterrerà", ha affermato l'avvocato ...

Lega - Fratelli d'Italia e cattolici al Campidoglio per Asia Bibi : 'Ci aspettiamo che anche le altre istituzioni e i comuni prendano posizione, in difesa di tutti i Fratelli cristiani perseguitati nel mondo e in tal senso interverrò oggi in aula', ha detto il 7 ...

Asia BIBI/ Mauro : L'Italia può salvarla - dia la cittadinanza a lei e alla famiglia - IlSussidiario.net : La situazione di ASIA BIBI è molto delicata, ma L'Italia può trovare una soluzione. Secondo Mario Mauro dovrebbe concederle la cittadinanza.