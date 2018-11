Pakistan - Asia Bibi “è stata scarcerata e trasferita in un luogo segreto” : Asia Bibi è stata scarcerata ed è stata trasferita, per motivi di sicurezza, dal Punjab in una località segreta della capitale Islamabad. La donna Pakistana cristiana era stata condannata a morte per blasfemia e poi assolta dalla Corte suprema. A confermare la notizia sia fonti ufficiali Pakistane che l’avvocato della donna, Saif-ul-Malook. “Mi è stato detto che è su un aereo, nessuno sa dove atterrerà”, ha affermato il ...

Asia Bibi libera : uscita dal carcere e trasferita in località segreta : Asia Bibi è stata liberata. La donna pachistana assolta la settimana scorsa dalla Corte suprema dall'accusa di blasfemia, accusa per la quale era stata condannata a morte, è...

Lega - Fratelli d'Italia e cattolici al Campidoglio per Asia Bibi : 'Ci aspettiamo che anche le altre istituzioni e i comuni prendano posizione, in difesa di tutti i Fratelli cristiani perseguitati nel mondo e in tal senso interverrò oggi in aula', ha detto il 7 ...

Asia BIBI/ Mauro : L'Italia può salvarla - dia la cittadinanza a lei e alla famiglia - IlSussidiario.net : La situazione di ASIA BIBI è molto delicata, ma L'Italia può trovare una soluzione. Secondo Mario Mauro dovrebbe concederle la cittadinanza.

Tajani invita famiglia Asia Bibi : 20.44 Il presidente del Parlamento europeo, Tajani, ha annunciato su Twitter di aver invitato la famiglia di Asia Bibi, la pachistana prima condannata per blasfemia e poi assolta, al Parlamento Ue. La donna cattolica è ancora trattenuta in Pakistan nonostante l'assoluzione. "Ho invitato il marito e la famiglia a un incontro al Parlamento europeo.Chiedo alle autorità del Pakistan di rilasciare i documenti di viaggio necessari. Le regole ...

Marito di Asia Bibi : Italia aiutaci. Salvini : ci siamo : Sulla necessità di proteggere Asia e di accoglierla in Italia il mondo politico è compatto. Il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi segue la situazione con 'massimo impegno e attenzione' e la ...

Le divisioni sul dl Sicurezza e l'appello per Asia Bibi. Di cosa parlare a cena : Si parte sempre, a cena, da qualcuno che, alludendo alla maggioranza di governo, chiede: ma reggono? Per rispondere ci si divide tra gli scafati, con variazioni sul tema della resistenza ad ogni costo pur di non correre rischi elettorali, e chi invece crede davvero che le divisioni siano ormai insos

“Asia Bibi in Italia” : Roma. “Chiedo al governo italiano di far uscire dal Pakistan me e la mia famiglia, siamo in pericolo”. Questo l’appello lanciato martedì tramite Aiuto alla chiesa che soffre da Ashiq Masih, il marito di Asia Bibi, la cristiana condannata all’impiccagione per “blasfemia” e assolta dalla Corte suprema

ASIA/PAKISTAN - Leader religiosi islamici : "Difendiamo il Profeta - ma Asia Bibi è innocente" : ...mai la Corte punire un imputato quando vi sono solide prove sulla sua innocenza ? La decisione della Corte Suprema del PAKISTAN di assolvere Asia Bibi è notevole e dà un messaggio a tutto il mondo: ...

Asia Bibi - appello all'Italia : «Fateci uscire dal Pakistan - nostra vita in pericolo» : «Fateci uscire dal Pakistan, siamo in pericolo». Lancia un appello all'Italia il marito di Asia Bibi, la donna cristiana condannata 8 anni fa all'impiccagione per blasfemia e...

