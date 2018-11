Asia Argento su Fabrizio Corona | «L' ho visto due volte | lasciatecela vivere Ma è

Fabrizio Corona e Asia Argento - i primi messaggi pubblici d'amore su Instagram dopo il bacio su Chi : Debutto social da coppia per Fabrizio Corona e Asia Argento . dopo la paparazzata del bacio in strada del settimanale Chi , i due non si nascondono e anzi si mandano messaggini pubblici su Instagram. ...

Fabrizio Corona - il sospetto del paparazzo sul bacio con Asia Argento : 'È finto' : Le foto di Fabrizio Corona e Asia Argento che si baciano pubblicate dal settimanale Chi non hanno convinto un paparazzo esperto come Max Scarfone . Al programma radiofonico Spoiler di Marco Mondinico ,...

Asia Argento : "Corona è profondo e matto come me. X Factor? Licenziata via mail" : "Ho visto Fabrizio due volte: stiamo calmi". Asia Argento, ospite da Chiambretti a #CR4 - La Repubblica delle donne" in onda questa sera alle 21.25 su Retequattro, rompe il silenzio sul presunto flirt con Corona. E spiega: "Prima di tutto vorrei dire che Fabrizio l"ho visto due volte, lasciatecela vivere e stiamo calmi! La nostra non è un"attrazione che deriva dal "fascino del male", quanto dal caos. Mi sono fatta l"idea di un uomo profondo, ...

Asia Argento su Lodo Guenzi a X Factor : ‘Mi vergogno un po’ per lui’ : “Non sono d’accordo con le scelte musicali che fa questo nuovo giudice e mi vergogno anche un po’ per lui”. Non usa mezzi termini Asia Argento per parlare di Lodo Guenzi, il musicista che ha preso il suo posto come giurato a X Factor in seguito alla sua esclusione dopo lo scandalo Bennett. L’attrice ne parla ospite di Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle donne, in onda il 7 novembre alle 21.25 su ...

Fabrizio Corona su Asia Argento : "Quando l'ho incontrata - dopo venti minuti facevamo l'amore" : L'ex re dei paparazzi parla per la prima volta della love story con l'attrice romana, ufficializzata due giorni fa dal...

Fabrizio Corona conferma la storia con Asia Argento : “Lei è una cosa diversa” : “Lei è una cosa diversa”. Fabrizio Corona racconta così la storia d’amore con Asia Argento. Una relazione, confermata da un bacio apparso sul settimanale Chi, scoppiata all’improvviso e divenuta in breve tempo motivo di discussione sui social e sui principali media nazionali. Da un parte c’è l’ex re dei paparazzi, costantemente in bilico fra Inferno e Paradiso, segnato dai problemi con la giustizia, da una ...

Fabrizio Corona - la sua verità sulla prima sera con Asia Argento : 'Dopo 20 minuti facevamo l'amore' : Fabrizio Corona ha parlato per la prima volta della sua nuova storia con Asia Argento . Al Corriere della sera , l'ex paparazzo ha rivelato come è andata la prima volta che si sono visti: 'Nella mia ...

Corona su Asia Argento : "Andai a parlare di lavoro - ma dopo venti minuti facevamo l'amore" : L'ex re dei paparazzi parla per la prima volta della love story con l'attrice romana, ufficializzata due giorni fa dal...

Ora Corona parla di Asia Argento : "Ci siamo visti e dopo 20 minuti facevamo l'amore" : Fabrizio Corona e Asia Argento sono una coppia di fatto: foto, video su Instagram e baci in pubblico beccati da Chi . Lei si è sbottonata chiedendo di essere lasciata in pace e ora lui fa lo stesso. ...

Corona su Asia Argento : "Quando l'ho incontrata - dopo 20 minuti facevamo l'amore. Noi ci salveremo a vicenda" : Anche Fabrizio Corona dice la sua sulla love story che lo lega ad Asia Argento, rivelata nelle scorse ore dall'attrice al settimanale Chi. Dalle pagine del Corriere della Sera, l'ex re dei paparazzi ha controbattuto a chi sostiene che la storia con l'Argento sia studiata a tavolino.Nella mia vita, succedono cose incredibili [...] Non è una storia programmata. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - lei prima dice alla madre “fottiti troia” - poi ci ripensa : “Mamma ti voglio bene” : prima le dice “fottiti troia” poi, solo qualche ora dopo, ci ripensa e scrive su Twitter: “Mamma ti voglio bene“. Asia Argento e sua madre, Daria Nicolodi, oggi se ne sono dette di tutti i colori ma ora sembra esserci una tregua tra le due. “Mamma lo so che sei preoccupata ma non c’è niente da temere. Io sto attenta e ti voglio bene”, si legge infatti nell’ultimo post apparso sul profilo Twitter di ...

Asia Argento scrive alla mamma dopo la lite : "Lo so che sei preoccupata per me" : Nelle ore scorse, Daria Nicolodi aveva denunciato via Twitter di aver ricevuto insulti da parte della figlia a causa della...

Volano insulti tra Asia Argento e la madre : ecco che cosa è successo : Volano insulti tra Asia Argento e la madre Daria Nicolodi. All’origine della furiosa lite familiare il tweet in cui l’attrice di ‘Profondo rosso’ commenta lo scatto che immortala la figlia tra le braccia di Fabrizio Corona: “Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano…un po’ inguaiati e inguaianti”. Parole che hanno subito scatenato l’ira di Asia che, in un messaggio ...

Asia Argento si racconta - gioie e dolori di un anno movimentato : Asia Argento spesso (e suo malgrado) ha fatto i conti con varie crisi nella sua vita, una sequenza di eventi che l'ha portata sulle montagne russe, gioie e dolori. Mai come in questo 2018, l'attrice è stata al centro dei media per le vicende che l'hanno coinvolta: dalla morte del suo ex fidanzato Anthony Bourdain, al suo arrivo fra i giudici di X Factor interrotto dopo poche settimane per le accuse di molestie da parte di Jimmy Bennett, ...