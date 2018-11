Asia Argento insulta sua madre | ' Fallita | fai schifo Fottiti | tro***' Daria Nicolodi

liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Alladinon è piaciuta, affatto, la notizia del fidanzamento della figlia con Fabrizio Corona. Lo ha confermato la stessa, che ha rivelato che la mamma le ha chiesto di fare attenzione all'ex re dei paparazzi. Ma non è tutto, perché la signora, commentando la foto pubblicata da Chi che mostrava il bacio tra i due, ha scritto su Twitter: "Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto... che si baciano. Un po' inguaiata e inguaianti". Dunque, l'emoticon con l'occhiolino. Commento che però lanon ha gradito, affatto. E dunque ha pensato bene dire lacon toni irriferibili, pazzeschi, sconvolgenti.Un messaggio spedito in privato che però laha scelto di mostrare per far capire con che razza di persona ha a che fare (il messaggio nella foto). "Mia figliami scrive: la mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai. Sei una donna pessima,già lo sai, una, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato.". Insulti pesantissimi, pazzeschi: una figlia che dà della "" a sua. Lo scontro tra le due è proseguito anche su Twitter, dove laha chiesto ad: "Non parlare più di me. Se voglio, so farlo da sola. Non osare attribuirmi cose che non ho detto. Corona ha scritto dei bei libri dal carcere, hanno una loro freschezza. C'est tout". E ancora, laha aggiunto rivolgendosi allasui social: "Sii gentile e prudente con le esternazioni che mi riguardano, please. La tua vità è pubblica, la mia no. Grazie. M".