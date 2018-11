Asia Argento ha insultato pesantemente sua madre su Twitter

Lite tra Asia Argento e la madre per la relazione con Corona - volano gli insulti : Non c'è pace per Asia Argento. Dopo essere passata da eroina del movimento #Metoo ad accusata di molestie dal giovane attore Jimmy Bennett e il suicidio del compagno e celebre chef Anthony Bourdain, l'...

Asia Argento torna a parlare di Weinstein : "Vado fiera di quello che ho fatto" : Asia Argento continua a far parlare di sé. Dopo essere stata la paladina , italiana, del #metoo, per denunciare le molestie sessuali , si è trovata da vittima a carnefice, viste le accuse che le ha ...

Asia Argento su Fabrizio Corona : «L'ho visto due volte - lasciatecela vivere... Ma è troppo bello» : Asia Argento vuota il sacco e rivela com'è nata la storia con Fabrizio Corona. L'attrice, ospite stasera a CR4 - La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti, parla...

Fabrizio Corona - il sospetto del paparazzo sul bacio con Asia Argento : 'È finto' : Le foto di Fabrizio Corona e Asia Argento che si baciano pubblicate dal settimanale Chi non hanno convinto un paparazzo esperto come Max Scarfone . Al programma radiofonico Spoiler di Marco Mondinico ,...

Asia Argento : "Corona è profondo e matto come me. X Factor? Licenziata via mail" : "Ho visto Fabrizio due volte: stiamo calmi". Asia Argento, ospite da Chiambretti a #CR4 - La Repubblica delle donne" in onda questa sera alle 21.25 su Retequattro, rompe il silenzio sul presunto flirt con Corona. E spiega: "Prima di tutto vorrei dire che Fabrizio l"ho visto due volte, lasciatecela vivere e stiamo calmi! La nostra non è un"attrazione che deriva dal "fascino del male", quanto dal caos. Mi sono fatta l"idea di un uomo profondo, ...

Asia Argento su Lodo Guenzi a X Factor : ‘Mi vergogno un po’ per lui’ : “Non sono d’accordo con le scelte musicali che fa questo nuovo giudice e mi vergogno anche un po’ per lui”. Non usa mezzi termini Asia Argento per parlare di Lodo Guenzi, il musicista che ha preso il suo posto come giurato a X Factor in seguito alla sua esclusione dopo lo scandalo Bennett. L’attrice ne parla ospite di Piero Chiambretti a #CR4 – La Repubblica delle donne, in onda il 7 novembre alle 21.25 su ...

Corona su Asia Argento : "Quando l'ho incontrata - dopo 20 minuti facevamo l'amore. Noi ci salveremo a vicenda" : Anche Fabrizio Corona dice la sua sulla love story che lo lega ad Asia Argento, rivelata nelle scorse ore dall'attrice al settimanale Chi. Dalle pagine del Corriere della Sera, l'ex re dei paparazzi ha controbattuto a chi sostiene che la storia con l'Argento sia studiata a tavolino.Nella mia vita, succedono cose incredibili [...] Non è una storia programmata. Sono andato a parlarle veramente di lavoro. Quando sono arrivato e ci siamo ...