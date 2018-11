Asia Argento e Fabrizio Corona su Chi

Fabrizio Corona e Asia Argento si Sono Fidanzati! : Scoppia la passione tra Fabrizio Corona e Asia Argento, immortalati a baciarsi fuori da un ristorante! Scopriamo le rivelazioni dell’attrice… Continuano a far parlare di sé i due dannati al centro del gossip degli ultimi tempi, secondo quanto testimoniato da diverse foto, Fabrizio Corona e Asia Argento starebbero insieme. A rivelare la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Asia Argento è stata propria l’attrice durante l’intervista al settimanale ...

"Fabrizio Corona? Non mi fa impazzire". Papà Dario Argento però dice che "Asia è tornata a sorridere" : "Fabrizio Corona? Non mi fa impazzire". Dario Argento interviene ai microfoni di Rai Radio2 nel corso de "I Lunatici" ed è inevitabile la domanda sulla figlia Asia, sul suo momento tormentato e sulla sua nuova storia. "Questa storia di Corona non la conosco, mi hanno detto che sono uscite delle foto di Asia con lui, ognuno fa la sua vita. Non mi fa impazzire Corona - dice il regista horror - non per il gossip, ma per quello che ha ...

Asia Argento - la mamma contro la storia con Corona : Lo scoop del settimanale Chi, che ha pubblicato le foto di Asia Argento abbracciata a Fabrizio Corona, ha fatto parlare molto sui social e sulle testate giornalistiche. Qualcuno vicino all'attrice, però, non sembra aver gradito la vicinanza tra Asia e l'ex re dei paparazzi: Daria Nicolodi, la mamma dell'Argento, su Twitter ha trascorso la serata del 6 novembre a parlare (male) della figlia che l'aveva tirata in ballo sulle pagine del ...

Asia Argento - la mamma le va contro per la storia con Corona : Lo scoop del settimanale Chi, che ha pubblicato le foto di Asia Argento abbracciata a Fabrizio Corona, ha fatto parlare molto sui social e sulle testate giornalistiche. Qualcuno vicino all'attrice, però, non sembra aver gradito la vicinanza tra Asia e l'ex re dei paparazzi: Daria Nicolodi, la mamma dell'Argento, su Twitter ha trascorso la serata del 6 novembre a parlare (male) della figlia che l'aveva tirata in ballo sulle pagine del ...

Il bacio tra Asia Argento e Fabrizio Corona è la distopia del #metoo : Roma. La settimana del fotoromanzo è iniziata con la nostra vice first lady che congeda e spoglia il nostro vicepremier su Instagram e ufficializza la fine del loro amore; prosegue con Asia Argento che s’abbarbica a Fabrizio Corona sulla copertina di Chi e ufficializza l’inizio del loro amore. Ed è

Si - siamo cattive ragazze - e difendiamo Asia Argento : Sì, siamo cattive ragazze che fanno anche scelte strane, o assurde, o autolesioniste. Sì, siamo le ragazze indifendibili, quelle che ti fanno esclamare: "Ecco, lo dicevo io!", e gongolare tutto contento perché credi di avere scoperto il punto debole – il Punto D (caspita, finalmente lo hai scoperto, un punto invisibile) – e poter dimostrare che il femminismo tutto è una balla colossale, come dicevi tu, ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - nuova coppia del momento. E’ Realtà o finzione? : Asia Argento e Fabrizio Corona stanno assieme: per le strade di Milano scatta il bacio appassionato. La settimana si è aperta con diverse notizie “gossipare”, di quelle succulente a cui non puoi dire di no e che innescano una molteplicità di pareri contrastanti. Fabrizio Corona e Asia Argento paparazzati dal settimanle Chi, nuovo amore in vista? Elisa Isoardi lascia Matteo Salvini, Irama (Vincitore di Amici ndr) annuncia il suo fidanzamento con ...

Da Morgan a Corona : l’amore secondo Asia Argento : Quello che sconvolge di più, della notizia del nuovo amore sbocciato tra l’ex ribelle, oggi novella Giovanna D’Arco crocifissa al rogo dell’ingiustizia mediatica Asia Argento e chi di quel circo mediatico ne è esperto conoscitore e furbastro attore Fabrizio Corona, non è tanto l’improvvisa e inaspettata passione tra i due personaggi dannati. Non è nemmeno il dubbio che possa essere, per entrambi, una mossa studiata a tavolino, spinta da ...

Asia Argento e Fabrizio Corona - il commento di Giletti : 'Una come lei poteva solo esserne attratta' : Si può dire che Massimo Giletti li ha tenuti entrambi a 'battesimo' per la loro rinascita televisiva. Prima Fabrizio Corona dopo l'uscita dal carcere, poi Asia Argento ospite di 'Non è l'Arena' dopo ...

Dopo l’addio a X Factor Asia Argento sogna Amici di Maria De Filippi e frequenta Fabrizio Corona : Dopo essere stata costretta a dire addio a X Factor Asia Argento sogna Amici di Maria De Filippi: l'attrice e regista, intervistata dal settimanale Chi per parlare della storia d'amore in erba con Fabrizio Corona, ha confermato di voler tornare a lavorare molto presto per superare il periodo difficile che sta affrontando da ormai un anno. Dal caso Weinstein a quello Bennett, passando per la morte del compagno chef Anthony Bourdain, la Argento ...

Flirt Corona-Argento - Giletti senza filtri : "Asia non poteva che esserne attratta" : Il conduttore televisivo, che nei mesi scorsi ha intervistato sia l'attrice che l'ex re dei paparazzi, commento il Flirt...

Asia Argento esce allo scoperto con Fabrizio Corona : Il gossip esplode Fabrizio Corona bacia Asia Argento. Il clamoroso scoop sulle pagine del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 novembre. Il dolore li ha uniti e ora Asia racconta: “Spiritualmente ho visto dentro di lui qualcosa di rotto, che poi c’è anche dentro di me e, forse, vedere così la sua anima, mi ha portato ad abbracciarlo e ha fatto nascere una grande empatia”. “Ci siamo conosciuti per lavoro e quando ci siamo incontrati ...

Massimo Giletti : "Fabrizio Corona? Asia Argento non poteva che esserne attratta" : Massimo Giletti commenta sule pagine del settimanale Chi in edicola da mercoledì 7 novembre, la notizia e le immagini pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini sulla nuova coppia a sorpresa dell'inverno, quella formata da Asia Argento e Fabrizio Corona: Fabrizio Corona ha il fascino de “I fiori del male” e una come Asia Argento, che conosce bene le poesie di Baudelaire, non poteva che esserne attratta. Lei e Fabrizio sono ...

Asia Argento e Fabrizio Corona storia di un amore dannato : Asia Argento e Fabrizio Corona stanno insieme, ecco le indiscrezioni Asia Argento e Fabrizio Corona non si nascondono più. Il giornalista di Chi Gabriele Parpiglia ha pubblicato pochi minuti fa sul suo profilo Instagram la foto dei due nuovi innamorati, scrivendo nella didascalia dell’immagine anche alcune parole che Asia e Fabrizio hanno riportato durante l’intervista rilasciata al settimanale di Alfonso Signorini. La foto è stata resa pubblica ...